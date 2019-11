Polyamorie Files 86: Ella schokt de buurvrouw met een kinky uitspraak

Mijn tranen verdwijnen meteen als Jeff de deken omhoog gooit en weer bovenop me komt liggen. Hij begint me te zoenen en direct ben ik Jackie en de tijd vergeten. Ik kan me niet herinneren wanneer we voor het laatst zoveel seks hebben gehad en ben verbaasd dat Jeff überhaupt nog een keer zin heeft na de afgelopen nacht en ochtend.

Geschokte buurvrouw

Een klein half uurtje later ploft Jeff hijgend naast me neer. Ik wil nog wat tegen hem zeggen, maar ik zie dat hij direct in een diepe slaap is gevallen. De wekker geeft aan dat het inmiddels bijna tijd is om de kinderen te halen. Snel raap ik de laatste pizzarommel op van de vloer en ruim vervolgens de badkamer op. Als ik buiten de pizzadozen in de container gooi, zie ik de overbuurvrouw in haar voortuin staan.

Ze bekijkt mijn ochtendjas en checkt vervolgens overdreven haar horloge. „Zo zo, lekker uitgeslapen buurvrouw?” Zonder die bemoeial aan te kijken, loop ik weer naar onze voordeur en net voordat ik naar binnenstap, draai ik me om en kijk ik haar aan. „Nee, ik heb de hele nacht liggen neuken. Weet je nu genoeg?”

Met een geschrokken blik trekt ze snel de voordeur dicht, terwijl ik triomfantelijk weer naar binnen ga.

Knipoog

Onderaan de trap kan ik Jeffs gesnurk zelfs beneden horen en ik concludeer dat hij in diepe slaap is. Snel stap ik onder de douche en besluit dat ik zelf de kinderen ga halen en hem laat liggen. Voordat ik de deur uitga, schrijf ik een briefje en plak het op de slaapkamerdeur. Jeff ligt nog steeds onbewogen in bed en ik verwacht niet dat hij snel wakker zal worden.

Als ik ’s avonds thuiskom met de kinderen, zit Jeff met natte haren aan de keukentafel. Zo te zien heeft hij net gedoucht. „Heb je lekker geslapen?”, vraag ik hem terwijl ik een knipoog geef. Jeff staat op en zoent me lang. Max trekt een vies gezicht en kijkt snel de andere kant op. „Ik heb heerlijk geslapen na al die inspanning. Ik ben echt net pas weer wakker.”

Liever bij jou

Nadat ik de kinderen op bed heb gelegd en de keuken heb opgeruimd, ga ik bij Jeff op de bank liggen. „Ik dacht dat je nog weg moest, naar Jackie…” Jeff knikt en blijft naar de televisie kijken. „Dat klopt, maar ik zie haar morgen wel op kantoor. Ik blijf nu liever bij jou.” Ik knik begrijpend terug en kruip nog wat dichter tegen hem aan. „Wat moest je bij haar doen dan?” „O niks joh, ik zou alleen even langsgaan, dat had ik beloofd, niks bijzonders.”

Ik merk dat ik geen genoegen neem met zijn antwoord. „Maar hoe gaat het nu tussen jullie dan? Je twijfelde toch eerst? En woont Mikkie ook nog steeds bij haar?” Jeff schuift wat ongemakkelijk heen en weer op de bank. „Weet je El, ik heb gewoon niet zo’n zin om mijn relatie met Jackie met jou te bespreken, andersom doe ik dat ook niet met haar.” Op zich heeft hij daar een goed punt, ik wíl ook niet dat hij met haar over mij praat.

Pardon?

„Hou je nog wel van haar dan? Ben je nog verliefd?’ Het blijft lang stil naast me en ik durf hem bijna niet aan te kijken. „Ja, ik hou van haar, heel veel. Net zoveel als van jou. En ik hou ook wel een beetje van Mikkie…” Bij die laatste woorden valt mijn mond open. Ik kan niets anders doen dan heel hard lachen, terwijl Jeff me vragend met grote ogen aankijkt.

