Minka (60) werkt op een kostschool in Oostenrijk: ’Alsof corona niet bestond’

„Omdat we in zo’n bubbel leven, leek het soms alsof corona hier niet bestond. Ik woon ook intern op het kasteel en heb het geluk dat ik een appartement in oude poortwachtershuisje heb.’’ Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Minka Peeters Weem (60) vanuit Oostenrijk. Sinds enkele maanden woont en werkt Minka op een kostschool dichtbij Wenen. En niet zomaar een kostschool, maar een school gevestigd in een oud middeleeuws kasteel.