Column 23: Wanneer laat je voor het eerst een scheet in het bijzijn van je date?

Schaamteloos daten: met de deur open naar de wc

Met de deur open plassen. Als ik alleen ben doe ik niet anders, maar op een eerste date meteen met de poort wagenwijd alles laten lopen, had voor mij niet gehoeven. Ja, het is een klein kamertje, maar ook weer niet zó klein dat je die extra space nodig hebt tijdens je boodschap. Toch? “Ja sorry, ik voel me zo thuis bij jou”, riep mijn scheetje vanaf de wc. Op dat punt had ik helaas al dingen gehoord die me met de toiletdeur dicht bespaard waren gebleven.

Pluspunt is natuurlijk dat iemand zich op zijn gemak voelt bij mij. Dat is me veel waard. Dat zijn samen met ‘jij voelt als thuis’ en ‘je heb fijne energie’ tegenwoordig de beste complimenten die je me kunt geven. Maar die ‘boodschap’ kun je ook op een andere manier overbrengen, toch?

Brengt me tot het vraagstuk van vandaag: wanneer word je écht comfy met je date, je scharrel, je quarrel, je pre-latie, je verkering of je partner? Wanneer laat je je ware aard zien en stop je de boel te verbloemen? Wanneer laat je voor het eerst een scheet in het bijzijn van je date? Of is dat überhaupt een no go? Ik heb 10 jaar lang een relatie gehad en kan me geen pufje heugen. Is dat echte liefde?

De juiste

Maar nu ik weer volop in het dateleven zit, denk ik: voor alles is een tijd. Met de juiste man kun je in zijn bijzijn al gauw schaamteloos puistjes uitknijpen, een verdwaalde haar uit je kin epileren of je grijze uitgroei inkleuren. In een volgende fase kun je ongegeneerd aan je kont krabben, met volle mond praten en keiharde boeren opbrullen. Maar scheten laten blijft tricky, vooral voor een dame. Dat hele ‘vrouwen poepen niet’ is natuurlijk ook nog een behoorlijke overtuiging. Dus wat ga je doen als je voor het eerst een heel weekend met je lover doorbrengt?

Mijn bff zet voor ze gaat gewoon keihard Kanye op. Een ander is expres verhuisd naar een vrijstaande casa met haar eigen extra wc. “Een eigen toilet is het geheim van een goed huwelijk”, hoorde ik laatst één van de Real Housewives of Beverly Hills zeggen. En eerlijk, daar zit best wat in. Nog een andere vriendin kijkt op het toilet TikTok filmpjes met maximaal volume, in de hoop dat dat het aantal decibels van haar eigen tiktokjes te overstijgen. Heb je je telefoon in de kamer laten liggen? Dan wordt het gewoon maximaal doortrekken en je lichamelijke sound effects tegelijk met de stortbak timen. Je vraagt je af waarom wc’s in het algemeen niet veel geluiddichter worden gemaakt, zodat je voor niks of niemand iets te vrezen hebt. Je zou toch zeker in je eigen huis de boel gewoon moeten kunnen laten gaan!? Op je gemak in de echte zin van het woord.

Inmiddels weken na de vrijpostige plassessie (waarna er nog velen volgden) van mijn pleeboy, durf ik in ieder geval nog altijd geen number two in zijn bijzijn te doen. Dus mijn strategie: ik plan maximale drankjes en etentjes buiten de deur (goddank kan het weer!), houd alles op tot we de deur uitgaan en bij het eerstvolgende café duik ik als de wiedeweerga het toilet in. Chique is anders, maar daar heb ik geen (grote) boodschap aan. En hey, ik support wel mijn locals. Met deur dicht!