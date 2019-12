Weekhoroscoop week 51

Ram

Liefde: Dit is een fijne week om allebei even pas op de plaats te doen. Drukte op het werk en gedoe binnen de familie heeft jullie aardig uitgeput. Ga ergens lunchen en neem ’s avonds een bad of kruip samen onder de douche om elkaar heerlijk in te zepen.

Financiën: Extra geld in de vorm van een bonus, een teruggave of andere extra inkomsten is te verwachten. Je hoeft je in elk geval geen zorgen te maken dat je met kerst op de kleintjes moet letten.

Werk: Je carrière zit aan het einde van het jaar nog steeds in een stroomversnelling. Oude zaken worden succesvol afgehandeld terwijl nieuwe opdrachten zich blijven aandienen. Dit belooft alvast veel goeds voor 2020

Persoonlijk: Qua vriendschappen heb je plotseling je handen vol. Uit diverse hoeken krijg je verzoeken en uitnodigingen, men is graag in je gezelschap. Maak een keuze uit de verschillende opties en zeg geen ‘ja’ uit medelijden als het je eigenlijk niet schikt.

Stier

Liefde: Je partner moet alle zeilen bijzetten, waardoor hij of zij rigoureuze veranderingen zal moeten doorvoeren. Dit heeft niet alleen invloed op hem of haar, maar indirect ook op jou. Ook jij zult hier en daar een stapje terug moeten doen.

Financiën: Je kunt netjes rondkomen van het salaris dat je verdient en hebt daarnaast ook een fijn appeltje voor de dorst gespaard. Je kunt oprecht trots zijn op jezelf!

Werk: Je werkt hard, hetgeen zeker wordt gewaardeerd door zowel je collega’s als je leidinggevende. Wees wel voorzichtig met het nemen van beslissingen en denk goed na voor je actie onderneemt. Gedane zaken nemen geen keer.

Persoonlijk: Je hebt behoefte om jezelf te (blijven) ontwikkelen. Bedenk wat je graag zou willen leren en bekijk hoe je je meer in deze materie kunt verdiepen.

Tweelingen

Liefde: Jullie begrijpen elkaar ook zonder woorden en voelen elkaar haarfijn aan. De romantiek verdwijnt deze week wat meer naar de achtergrond, maar dit komt vooral omdat er meer praktische zaken geregeld moeten worden.

Financiën: Wees alert op rammeltjes of andere ongewenste geluidjes in je auto. Ook keukenapparatuur kan gaan haperen deze week. Grote kans dat er een reparatie aan zit te komen.

Werk: Je gelooft het allemaal wel momenteel. Met het naderen van het einde van het jaar, loop je zelf ook niet zo hard meer. Wel heb je serieuze plannen met het oog op 2020, dus laten we het erop houden dat je je mentaal aan het voorbereiden bent.

Persoonlijk: Blijf lekker bewegen. Je hebt de neiging deze week wat vaker en langer te zitten, hetgeen niet bevorderlijk is voor je gewrichten en je algehele conditie.

Kreeft

Liefde: Je partner zou het eigenlijk iets rustiger aan moeten doen. Misschien kun je hem of haar ertoe bewegen wat minder hard te werken en ’s avonds wat vroeger naar bed te gaan.

Financiën: Dit is een goed moment op belangrijke veranderingen door te voeren op financieel gebied, bijvoorbeeld met het oog op je zorgverzekering. Voldoet deze nog met het oog op eventuele behandelingen die je volgend jaar nodig denkt te hebben?

Werk: Een verandering met het oog op werk is te verwachten. Momenteel is er niets zeker. Het is dan ook niet onverstandig om zelf ook rond te blijven kijken naar iets nieuws. Wie niet waagt…

Persoonlijk: Als je al een poosje behoefte had om nieuwe mensen te ontmoeten, is de kans groot dat dit deze week gaat gebeuren. Durf jezelf wat meer open te stellen, wellicht zit er een leuke nieuwe vriendschap in.

Leeuw

Liefde: Hoewel het geen week is om serieuze plannen te maken voor de toekomst, is dit wel een prima periode om samen leuke dingen te ondernemen. Ontspanning en plezier doen jullie relatie meer dan goed.

Financiën: Extra werk betekent ook extra inkomen. Zeg niet direct ‘nee’ wanneer iemand je een klusje aanbiedt, je zou er wel eens meer mee kunnen verdienen dan je aanvankelijk dacht.

Werk: Werk en vrije tijd zijn goed met elkaar in evenwicht en hier voel je je dan ook zeer goed bij. Nieuwe opdrachten of misschien zelfs een hele nieuwe baan zijn te verwachten. Hoe dan ook zit je carrière in de lift; een fijn vooruitzicht voor het nieuwe jaar.

Persoonlijk: Als je kinderen hebt, kan het geen kwaad hen nog eens extra te waarschuwen met het oog op het nemen van bepaalde risico’s.

Maagd

Liefde: Hoewel het de afgelopen weken nogal onrustig was op liefdesgebied, ziet het er de komende weken weer een stuk beter uit. Laat ook het gedoe met andere familieleden jullie relatie niet beïnvloeden, houd dat vooral gescheiden.

Financiën: Het is een goed moment om te investeren. Desnoods in kleine dingen als een laptop of een nieuwe telefoon; dingen die het werken gemakkelijker maken. Hoe fijner je werkt hoe leuker het is om geld te verdienen.

Werk: Je gaat met plezier naar je werk. De sfeer onderling is goed en de taken die je krijgt toebedeeld doe je graag. Alles loopt op rolletjes.

Persoonlijk: Hoe graag je het ook zou willen, jij hebt geen invloed op andermans beslissingen. Verander wat je niet kunt accepteren, maar accepteer wat je niet kunt veranderen.

Weegschaal

Liefde: Ondanks het feit dat de seks goed is, worden jullie momenteel afgeleid door meer praktische zaken van huishoudelijke aard. Er wordt in bed dan ook meer gepraat dan gevrijd. Er valt veel te bespreken deze week.

Financiën: Verborgen gebreken komen vlak voor de feestdagen aan het licht. Heel vervelend, want behalve dat het een hoop rommel zal geven, zal het alles bij elkaar ook flink wat geld gaan kosten.

Werk: Het werk groeit je langzaam maar zeker boven het hoofd. Waak ervoor dat je jezelf niet overwerkt. Blijf gefocust zodat je meer in minder tijd kunt doen en probeer indien mogelijk meer te delegeren.

Persoonlijk: Waar je de afgelopen weken veel tijd en energie hebt gestoken in je thuissituatie en/of je gezin, werpt dit deze week zijn vruchten af. Goed werk!

Schorpioen

Liefde: Jullie relatie kabbelt rustig door. Er zijn geen hoogte-of dieptepunten te verwachten. De aandacht is momenteel vooral gericht op thuis. Daar waar het gezellig en warm is. En waar de mooie nieuwe lichtjes branden die jullie deze week hebben gekocht.

Financiën: Qua financiën sluit je het jaar beter af dan je het was begonnen. Je bankrekening ziet er blijer uit en ook je inkomen is erop vooruit gegaan. Vooral op het gebied van verkoop, media en marketing kun je nu een leuk extraatje binnen harken.

Werk: Vooral ’s avonds lijk je actief te worden. Juist wanneer het tijd is om naar bed te gaan, ploppen er allerlei ideeën bij je op. Maak notities zodat je er later mee aan de slag kunt gaan en probeer te voorkomen dat je dag -en nachtritme gaat lijden onder je creativiteit.

Persoonlijk: Met het oog op een iets verlaagde weerstand doe je er verstandig aan wat extra vitamines tot je te nemen en meer aandacht te besteden aan je slaaphygiëne. Ga op vaste tijden naar bed en sta op vaste tijden op.

Boogschutter

Liefde: Je partner is bijzonder attent. Niet in de zin van bloemen meebrengen of cadeautjes kopen, maar vooral in het jou mentaal steunen. Zijn of haar begrip en inlevingsvermogen is iets waar je ontzettend blij mee bent.

Financiën: Hoewel anderen je adviseren om een financieel adviseur in de arm te nemen, kun jij het prima zelf af. Mocht je ooit gaan twijfelen, is het vroeg genoeg om iemand te raadplegen. Op dit moment is dit echter niet nodig.

Werk: Een nieuw project blijkt ontzettend goed uit te pakken en dit heb je geheel aan jezelf te danken. Dit is het gevolg van een goede voorbereiding en een groot arbeidsethos. Gefeliciteerd!

Persoonlijk: Je begint je steeds meer bewust te worden van wat je wel en niet (meer) wilt. Dit is een goed moment om knopen door te hakken en eventueel het roer helemaal om te gooien.

Steenbok

Liefde: Je partner helpt je wat meer te ontspannen en zorgt ervoor dat je de dingen wat rooskleuriger kunt bekijken. Niet alleen naar de dingen buiten - maar vooral ook binnenin jezelf.

Financiën: Het is een goed moment om te bekijken of je misschien geld van de belasting kunt terugkrijgen of dat er misschien wat zaken gewijzigd moeten worden voor volgend jaar. Neem ook je verzekeringen nog even onder de loep.

Werk: Bepaalde problemen op de werkvloer zijn inmiddels opgelost, waardoor je nu zonder druk of stress, lekker in je eigen tempo naar het einde van het jaar toe kunt werken.

Persoonlijk: Het feit dat je jezelf beter leert kennen, heeft als gevolg dat je ook zin krijgt om je kapsel, kleding en make-up meer aan te passen aan de nieuw ontdekte jij.

Waterman

Liefde: Je geliefde zit wat met zichzelf in de knoei waardoor hij of zij minder begrip heeft voor jouw standpunten. Je partner heeft wat dat betreft de handen vol aan zichzelf. Wellicht kun je proberen hier wat doorheen te prikken.

Financiën: Je hebt al een poosje minder de neiging om dingen te kopen die je eigenlijk niet nodig hebt en het groeiende saldo op je rekening dat hier het gevolg van is maakt je blij.

Werk: Pas als je echt weet wat je wilt, kun je je hier helemaal voor inzetten en ook goede resultaten mee behalen. Probeer geen tijd te verspillen aan dingen waarvan je nu al twijfelt of je dit überhaupt wilt blijven doen.

Persoonlijk: Een plotselinge flits van inzicht biedt je zomaar de oplossing voor een probleem waar je al een poosje mee rond liep. Fijn om nu eindelijk meer duidelijkheid voor jezelf te kunnen verschaffen.

Vissen

Liefde: Je geliefde is verdrietig vanwege familiezaken die er momenteel spelen. Misschien is het mogelijk om de betrokkenen eens te polsen en te vragen of ze bereid zijn tot een gesprek?

Financiën: Meerdere geldbedragen zijn naar je onderweg. Als er nog sprake is van openstaande leningen is het wellicht een goed idee om deze in te lossen zodat je het nieuwe jaar met een schone lei kunt beginnen.

Werk: Je krijgt er nieuw werk bij of er is sprake van een wijziging in de taakverdeling waardoor je oude werkzaamheden los kunt laten en je je op andere dingen kunt gaan richten. Dit zal positief voor je uitpakken.

Persoonlijk: Iemand in je vriendenkring zit met een werk gerelateerd probleem. Hoewel je hem of haar al meerdere malen hebt geadviseerd blijft hij of zij het zelfde verhaal vertellen. Vermoeiend, zowel voor diegene als voor jou.

