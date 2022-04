Op vakantie met je ex: is dat een goed idee?

Knipperlicht

Sinds hun ontmoeting in 2014, hebben Hazes en Westenberg een knipperlichtrelatie. Na zes jaar aan en uit, vroeg Hazes haar op 12 december 2020 ten huwelijk. Toch gingen de verloofden in maart 2021 weer uit elkaar. Dat is te lezen in de Telegraaf. In de tussentijd had hij verschillende liefdesaffaires met onder anderen Bridget Maasland en Sarah van Soelen, zo schrijft de Telegraaf.

Toenadering

Toch zoeken ze weer toenadering. Mogelijk doen ze dat in de Verenigde Staten, omdat Hazes daar vaker tijd doorgebracht zou hebben, meldt de Telegraaf. Westenberg schrijft in haar Instagram Post: „Het belangrijkste hierin is voor ons dat onze zoon in alle vrijheid tijd met zowel mama als papa kan doorbrengen waar we samen onszelf kunnen zijn!” Maar, is het wel een goed idee om als exen samen op vakantie te gaan? Mogelijk brengt het onnodige gevoelens naar boven of krijgt een gescheiden stel juist ruzie.

Kinderen

Een belangrijk aspect is ook of het wel goed is voor het kind is om met ouders die niet meer bij elkaar zijn op vakantie te gaan. Aan de ene kant zou het goed kunnen zijn voor de verbinding tussen het kind en de ouders om tijd met elkaar door te brengen. Aan de andere kant zou het juist verwarring kunnen veroorzaken bij het kind. Normaal gesproken is het kind misschien niet vaak samen met beide ouders, maar tijdens een vakantie zou een kind valse hoop kunnen krijgen. Het kind zou kunnen denken dat de ouders weer bij elkaar komen, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn.

Leerplicht

Daarbij komt dat hun zoontje vijf jaar oud is en leerplichtig is. De vraag is: hadden ze de vakantie moeten uitstellen tot de meivakantie? Nu mist hun zoontje misschien essentiële leerstof op school.

Een andere vraag die je kan stellen zou kunnen zijn: is het nodig om hier op vakantie voor te gaan, of kan je ook in Nederland weer dichter bij elkaar komen? Jo-ann suggereert dat BN’ers bij het minste of geringste vliegen en geen vliegschaamte kennen.

