„Ik zag mijn schoonzus vreemdgaan”

„Ik was al twee jaar samen met mijn vriend toen zijn tweelingbroer ook verkering kreeg. De eerste ontmoeting met Ilse weet ik nog precies. Mijn schoonvader was jarig en vol trots stelde mijn zwager haar voor aan de familie. Ik zag de ogen van mijn schoonmoeder oplichten en voelde een steek van jaloezie. Ilse is alles wat ik niet ben: slank, slim en altijd het braafste meisje van de klas. Mijn schoonmoeder liep meteen met haar weg. Met mij, met mijn brede heupen, baantje in de plaatselijke schoenenwinkel en reputatie als feestbeest, had ze in die twee jaar nog nooit een gesprek gevoerd dat langer dan twee zinnen duurde. Met Ilse zag ik haar aan het einde van de avond – toen ze samen de afwas deden – al smoezen en lachen.

Ideale schoondochter

In de jaren die volgden, heeft Ilse zich ontpopt tot ideale schoondochter. Ze is tijdens etentjes de eerste die opstaat om de tafel af te ruimen, belt mijn schoonmoeder trouw elke week om te vragen hoe het gaat en neemt haar mee uit winkelen als ze nieuwe kleding nodig heeft. En ik? Ik ben al blij als ik een verjaardag met haar overleef, laat staan dat ik haar elke week zou willen bellen of vrijwillig bij haar op de koffie zou willen. Ik moet er niet aan denken! En daar denkt mijn schoonmoeder net zo over, want ik weet heus wel dat ze tegen Ilse klaagt over mij. Dat ik lui ben, te veel uitga, dat ik niet goed genoeg voor haar zoon ben... Hoe vaak ik ze niet samenzweerderig heb zien smoezen of betekenisvol naar elkaar heb zien kijken... En elke keer doet dat toch pijn.

Schuinsmarcheerder

Maar sinds een week weet ik dat Ilse helemaal niet zo’n ideale schoondochter is. Ik ging, zoals ik wel vaker doe, met vriendinnen stappen in een grote stad vlak bij onze woonplaats. We hadden afgesproken in een restaurant om een goede bodem te leggen. Toen ik na het hoofdgerecht naar het toilet moest, zag ik onderweg in mijn ooghoek een verliefd stel zitten. Een beetje achteraf, met de ruggen zo veel mogelijk naar de andere gasten toegekeerd. Hij had met zijn ene hand die van haar vast en streelde met zijn andere hand over haar wang. Toen ik terugkwam van het toilet en hij zich naar voren boog om haar te zoenen, zag ik hun gezichten. Hem kende ik niet, maar zij was onmiskenbaar Ilse. Snel wendde ik mijn hoofd af en liep terug naar mijn tafeltje, want hoe ongemakkelijk zou het zijn als ze mij ook zag. De rest van de avond ging als een waas aan me voorbij, ik wist gewoonweg niet hoe ik me moest voelen. En nog steeds niet. Moet ik blij zijn dat ze toch niet zo’n heilig boontje is als ze lijkt of moet ik boos en verdrietig zijn omdat ze mijn zwager bedondert? Ergens kan ik niet wachten om haar van haar troon te stoten en mijn schoonouders te vertellen dat hun lievelingetje een stiekeme schuinsmarcheerder is, maar aan de andere kant wil ik ook niet de verklikker zijn die ervoor zorgt dat het hart van mijn zwager wordt gebroken. Maar ik weet niet of ik dit geheim nog heel lang voor me kan houden.”

