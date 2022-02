Linda Hakeboom: ’De diagnose kanker was allesverwoestend’

Van deze shoot heb ik…

„Enorm genoten! Ik voelde echt: ik kan weer mezelf zijn en deelnemen aan het normale leven. Hoewel ik nog wel snel moe en overprikkeld ben. Gelukkig kan ik makkelijker dan vroeger rust nemen, omdat ik weet hoe belangrijk dat is. Stap voor stap ga ik nu verder en soms krijg ook ik weer even het deksel op mijn neus.”

Wat ik echt cool vond…

„Was dat leuke mutsje. Ik heb de afgelopen tijd veel met mutsen gelopen om mijn hoofd te bedekken en nu was het gewoon echt voor de mooi.”

Mode is voor mij…

„Vooral experimenteren met tweedehands kleding. Ik hou niet echt van winkelen, het liefst doe ik dat in één keer, dan ben ik er weer even vanaf. Ik gooi kleren ook niet zo snel weg, ik draag kleding echt langer door.”

Wat nooit meer weg mag…

„Mijn tweedehands, oversized ’mannen’-jassen! Ik draag dan iets vrouwelijks en daarover zo’n ruime jas - daar heb ik een kledingkast van vol. Of van die giga nepbontjassen, daarmee kan het me ook niet snel te gek zijn.”

Mijn stijl…

„Is wel wat veranderd. Vroeger had ik lang blond haar en nu donker kort haar en dan staan dingen heel anders. Ik draag nu veel meer pastelkleuren.”

Hakken…

„Zijn nog steeds niet zo mijn ding. Hooguit een keer voor op de rode loper, maar ik snap gewoon niet waarom je altijd maar pijnlijke voeten zou willen hebben? Ik ben dus echt een sneakermeisje…”

Op dit moment…

„Ben ik aan het wennen aan mijn nieuwe leven. En dingen aan het verwerken waar ik eerder niet aan toekwam. Dat is het geestelijke deel en ook fysiek moet ik nog van ver komen, want mijn conditie is weg. Dat zijn de bijwerkingen van alle chemo’s en bestralingen…”

De laatste anderhalf jaar…

„Zijn voorbij gevlogen. Ik vergelijk het met een achtbaan waarin je gaat zitten, je doet je gordel vast en dan zie je maar. Soms was ik dagelijks in het ziekenhuis, dat ziek zijn is bijna een full-time job. Zo kijk ik er op terug.”

Het zwaarste moment was…

„Vlak nadat ik de diagnose had gekregen. Dat is een donderslag bij heldere hemel. Je hebt kanker, een bizar bericht. Die onzekerheid en het allesverwoestende van die ene boodschap... Voorheen was dat voor mij echt een ver-van-mijn-bedshow.”

Mijn partner…

„Is nooit van mijn zijde geweken en onze relatie heeft zich na de 15 jaar dat we bij elkaar zijn alleen maar meer verdiept. Dat je zoiets samen doorstaat zegt wel wat, hij was mijn steunpilaar.”

Wat ik het meeste heb gemist…

„Het af en toe even niet ziek zijn. 24/7 ziek zijn is slopend op alle fronten. Je lichaam doet niet meer mee, maar je ziet er ook heel ziek uit.”

Ik vond het vooral moeilijk om…

„Met een kaal hoofd zonder wimpers en wenkbrauwen en een bleek hoofd naar de supermarkt te gaan. Mensen schrikken daar toch van en kijken net een halve seconde langer naar je. Dat voel je…”

Ik had veel steun aan…

„Het feit dat ik over mijn leven heb verteld. Niet mooier en niet lelijker dan het was. Normaal maak ik documentaires over anderen, maar nu moest ik de camera omdraaien naar mezelf en dat werkte, mensen wilden alles over me weten en vroegen zich af hoe het met me ging. Nu ben ik gestopt met de vlogs, maar blijf ik schrijven, er is namelijk een boek op komst.”

Mijn missie is…

„Een boodschap afgeven aan anderen. Check je lichaam goed! Ik dacht zelf ook nooit dat het mij zou overkomen. Daarom waarschuw ik mensen via mijn platform: trek tijdig aan de bel als je voelt dat er iets niet klopt. Ik zou heel graag willen dat het taboe er een beetje vanaf gaat, daar wil ik aan bijdragen”

