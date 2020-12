De Vechtscheiding deel 50: ’Ze straft me voor iets wat ik niet heb gedaan’

Ik maak samen met de kinderen de boodschappenlijst voor het feest: ik schrijf, streep, doe suggesties en zoek recepten op internet. Normaal gesproken doet Anouk dit. Ik begrijp nu waarom, de lol zit hem in de voorbereiding.

Blok

Als de boodschappenlijst helemaal af is, vraag ik de tweeling om nog even te blijven zitten: „Ik zou het heel leuk vinden als Sara ook op het feest komt,” zeg ik. „Hoe vinden jullie dat?” Storm haalt z’n schouders op en kijkt naar zijn zus. Die trekt een rimpel boven haar neus: „Ik vind dat geen goed plan. Met Sara erbij wordt het raar. Dan is het zo… zo gescheiden.”

Ze praat meer tegen haar broer dan tegen mij. „Maar we gaan ook scheiden,” werp ik tegen. Nu schudt ook Storm zijn hoofd: „Nee pap. Wij vinden dat geen goed idee.” Als de kinderen in de ‘wij’-vorm gaan praten, weet ik genoeg. Dan vormen ze een blok dat moeilijk omver te werpen is.

Het vervelende van hun besluit is, dat Sara zich er erg op had verheugd. Ik had niet verwacht dat de tweeling tegen haar komst zou zijn, dus ik ben meegegaan in haar enthousiasme. We hebben samen naar cadeaus gekeken en Sara heeft haar vriendinnenclub voor die zondag al afgezegd. Nu is het aan mij om het nieuws te brengen.

Even niet praten

Ik twijfel nog over de strategie die ik daarbij zal gebruiken: in een keer de pleister eraf trekken of het in delen doen. Als ik bij haar aanbel, ben ik er nog niet uit. Gelukkig zijn er nog zoveel andere dingen te doen als je even niet wilt praten.

Teder neem ik haar gezicht tussen mijn handen en kus haar voorzichtig. Zachtjes beroeren mijn lippen de hare, onze tongen draaien strelend om elkaar heen. Eerst rustig achtjes draaiend. Dan steeds hongeriger en gretiger. Onze handen glijden over elkaars lijf. Nog steeds aftastend op zoek naar de gevoeligste plekjes.

Ik verstop mijn hoofd tussen haar borsten en les mijn dorst aan haar harde tepels. Dat maakt haar helemaal wild. Met een felle ruk trekt ze haar slipje uit en ritst mijn gulp open. Ze kreunt waarderend als ze mijn lid op oorlogssterkte uit mijn broek haalt. Ze gaat op haar knieën zitten en draait uitnodigend haar billen naar mij toe.

Plompverloren

Dankbaar maak ik gebruik van deze gastvrijheid en glij bij haar naar binnen. En dan begint onze rit. Eerst tergend langzaam, zodat ze iedere millimeter van mij in zich voelt glijden, dan harder en sneller. Ik grijp haar bij de heupen en eigen haar mij toe. Oef, wat is dit toch heerlijk. Ik hou het nu al niet meer. Ik trek haar hoofd aan haar haren naar achter en dan kom ik klaar.

„Heb je nog hulp nodig voor het feest?”, vraagt ze als ze in mijn armen ligt. „Nee, ik red het wel. Ik heb vandaag een boodschappenlijstje met de kinderen gemaakt. Eigenlijk vond ik dat veel leuker dan ik had verwacht.” Ze lacht: „Je wordt nog een huismus op je oude dag. Hoe laat begint het feest?”

„Om 4 uur, maar ze willen niet dat je komt,” gooi ik er plompverloren achteraan. Ik voel hoe ze in mijn armen verstijft: „Oké,” zegt ze alleen maar. Afgemeten en kort. En zo is de rest van de week ook: afgemeten en kort. Wat ik ook doe en zeg: ze blijft me kort en afgemeten antwoorden. Straf voor iets wat ik nog niet eens zelf heb gedaan. Ik baal.

Jointje

Ik baal nog steeds als zondag het feest begint. De kinderen hebben het wel prima naar hun zin. Anouk staat in de keuken en zorgt voor alle happen. Ze is in een opperbeste bui. Waarschijnlijk omdat de vader van Sem haar helpt. Ik zie hoe ze lacht en hoe hun hoofden naar elkaar buigen. Waarom mag zij wel haar minnaar uitnodigen en ik niet? Het is toch zo klaar als een klontje dat die twee iets hebben? Anouk kijkt af en toe schichtig om zich heen. Ha, net wat ik dacht: Ze hebben iets, maar ze wil niet dat anderen het weten. Ik ruk me los van mijn gluurplek om de deur te openen voor mijn moeder.

Als ik mijn moeders jas ophang, glijdt een jas van Storm op de grond. Ik pak hem weer op en daarbij valt mijn oog op de inhoud van de zak: een jointje. Net wat ik dacht: hij blowt nog steeds. Ik vis de joint eruit en loop ermee naar achter. Deze gaat papa eens fijn in de tuin oproken. Terwijl ik naar buiten loop, komt Lente voorbij. „Misschien moet je mama even helpen in de keuken,” suggereer ik. Eenmaal buiten steek ik de joint op en inhaleer diep en tevreden: benieuwd wat Lente van haar verrassing in de keuken vindt.