Daghoroscoop 12 november - Geef niet toe aan chagrijn, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Investeren in onroerend goed, restaurants en de hele voedselketen lijkt komend jaar lucratief en dat geldt evenzeer voor 2024. Het belang van een sociaal netwerk is groot, zeker als je een eigen bedrijf hebt (verkoop of overname is mogelijk). Ook een goed jaar voor aankoop van kunst.

ZONDAG JARIG

Het accent ligt komend jaar niet op je carrière, maar op geldbeheer. Er zijn twee bewegingen zichtbaar, maar die zullen weinig effect hebben op jouw situatie. Besef dat praatjes geen gaatjes vullen en focus op stabiliteit van jouw inkomsten, zodat je zo min mogelijk te maken krijgt met tegenvallers.

RAM

Een tactvolle aanpak is essentieel als je ruzie wilt vermijden binnen het gezin of tijdens een discussie. Een geliefd persoon kan moeilijk in de omgang zijn en het zal niet eenvoudig worden om een uitbarsting te voorkomen.

STIER

Het kan je moeite kosten om een besluit te nemen. Stel het uit tot je over meer zekerheid beschikt. Sta je op het punt naar het buitenland te vertrekken? Of ben je onzeker over een huwelijksaanzoek waarbij stiefkinderen betrokken zijn?

TWEELINGEN

Financiën kunnen voor frustratie zorgen. Het liefst wil je alles op z’n beloop laten, maar je beseft ook dat een schuldenlast en andere verplichtingen dat onmogelijk maken. Verkoop van spullen kan extra geld opleveren.

KREEFT

Doe de dingen die je gelukkig maken en voldoening schenken. Alles wat te maken heeft met relaties verloopt een stuk beter als jij je goed voelt. Jouw stemming kan wisselen en je overgevoelig maken.

LEEUW

Blijf wat langer liggen als er geen dringende reden is om op te staan. Degenen die verantwoordelijkheden hebben, zullen zich daar graag een tijdje aan willen onttrekken. Een goed weekend om te beginnen met het schrijven van een boek.

MAAGD

Je kunt rekenen op warme interactie met vrienden. Samenwerking zal bevredigend en productief verlopen. Bezoek aan een tentoonstelling, concert of theater kan je in contact brengen met nieuwe mensen en ideeën.

WEEGSCHAAL

Er kan sprake zijn van onrust en weinig tolerantie. Hoewel jouw geest sterk en vitaal is, kun je gedemotiveerd raken door gebrek aan medewerking en enthousiasme. Aanpassingen zullen de onvrede doen toenemen.

SCHORPIOEN

Jouw verlangen iets nieuws te leren en iets anders te beleven kan je uit jouw gewone doen brengen. Een bijeenkomst kan je belangstelling voor politiek opwekken. Onderwerp je doelstellingen aan een eerlijk onderzoek.

BOOGSCHUTTER

Pas op bij elke actie die je onderneemt en blijf rustig. Door haast kunnen situaties ontstaan die tot ongelukken leiden. Wees extra voorzichtig met machines en blijf uit de buurt van hete en scherpe voorwerpen.

STEENBOK

Geniet van het heden en denk niet steeds aan de toekomst. Ga in op de wensen van jouw partner. Vrijgezellen kunnen iemand ontmoeten die een subtiel teken van aanmoediging kan geven. Negeer dat voor jouw bestwil niet.

WATERMAN

Begin het weekend gezond; maak een stevige wandeling, gevolgd door een voedzaam ontbijt. Een half uur wat oefeningen doen is ook nuttig. Gebruik weer eens dat trainingsapparaat als je dat in huis hebt.

VISSEN

Je kunt je afvragen hoe je succes kunt boeken in jouw liefdeleven en in financiële zaken. Uiterlijk en timing zijn momenteel de sleutels die van belang zijn. Weet wanneer je ja of nee moet zeggen en vraag uitstel als je twijfelt.

