Daghoroscoop 13 juni - Sterrenbeeld Stier: Je zult keuzes moeten maken!

VANDAAG JARIG

Doordat jij over veel energie kunt beschikken, kun je haast maken met alles wat je onderneemt. Maar dat kan ook tot conflicten leiden. Houd je eigen tempo aan, maar leg dat niemand op. Je kunt extra financiële lasten verwachten en het zal prettig zijn die samen met je partner te dragen.

DAGHOROSCOOP RAM

Communicatie en netwerken wordt steeds belangrijker en zal jou zeker ten goede komen. Een prima dag om een innovatief idee te presenteren. Probeer objectief te blijven als je wordt tegengesproken of over iets het woord moet voeren.

DAGHOROSCOOP STIER

Naast een toch al volle agenda zul je ook conflicten moeten oplossen en keuzes moeten maken. Leg je erbij neer dat jij het niet eenieder naar de zin kunt maken. Op carrièregebied kan een belangrijke relatie onverwacht een handje helpen.

DAGHOROSCOOP T WEELINGEN

Leg de laatste hand aan een geplande reis en ga op weg. Neem afstand van de dingen die zijn gebeurd. Een financiële kwestie kan de nodige aandacht vragen; het is echter geen gunstige dag om een lening aan te vragen.

DAGHOROSCOOP KREEFT

Onenigheid met iemand om wie jij veel geeft, moet nu bijgelegd worden. Een probleem met autoriteiten kan zonder veel moeite geregeld worden. Omstreden kwesties zullen in principe in jouw voordeel uitpakken als je tactvol blijft.

DAGHOROSCOOP LEEUW

Jij haalt het meeste uit deze dag door spontaan en flexibel te zijn. Elke onverwachte gebeurtenis belooft een aangename te zijn. Avontuurlijke trek kan jou ertoe brengen iets anders te doen dan gewoonlijk. Iemands oprechtheid kan je verbazen.

DAGHOROSCOOP MAAGD

Wind je niet op, dan wordt het een productieve dag. Geef nervositeit en ergernis geen kans. Las de nodige pauzes in; ga rond lunchtijd een flink stuk wandelen. Jouw ideeën zullen met succes worden bekroond zodra je ze presenteert.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP WEEGSCHAAL

Er lijkt sprake van een doorbraak of plotseling inzicht. Veel heeft te maken met spontaniteit en het op een nieuwe manier benaderen van zaken. Iemand beschikt over voor jou zeer bruikbare handigheid, maar kan rare standpunten hebben.

DAGHOROSCOOP SCHORPIOEN

De tijd lijkt gekomen om iemand die deel uitmaakt van jouw huishouden een bijdrage te vragen. Zakenlui moeten zich vandaag flexibel opstellen tijdens een vergadering. Voorkom een breuk door tijdig tactvol te zwijgen.

DAGHOROSCOOP BOOGSCHUTTER

Maak jouw baas, maar ook de bank of belastingdienst, blij door te doen wat jouw plicht is. Een aantrekkelijk iemand kan je pad kruisen of op je stoep staan. Een droom kan werkelijkheid worden. Geluk lijkt voor je weggelegd.

DAGHOROSCOOP STEENBOK

Financiën vragen aandacht; er is een aantal zaken niet goed geregeld. Het zal gelukkig niet moeilijk zijn een oplossing te vinden. Met geduld en diplomatie kun je de vrede bewaren met iemand en een gewenst doel bereiken.

DAGHOROSCOOP WATERMAN

Jouw praktische instelling kan je ertoe brengen concepten en werkwijzen ter discussie te stellen. Innovatieve methodes moeten in overweging worden genomen, terwijl een beproefde aanpak ook aanhang heeft. Laat je voorlichten.

DAGHOROSCOOP VISSEN

Om je beschermd te voelen, moet je zo dicht mogelijk in de buurt blijven van degenen die jou het liefst zijn. Vertrouwen op jouw intuïtie is van belang bij ingrijpende gebeurtenissen. Bezoek aan een helderziende kan enkele vragen beantwoorden.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.