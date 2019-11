Wat is sexyer; humor of looks?

Kaia en Pete Ⓒ Hollandse Hoogte

Zijn naam is Pete Davidson. Hij mag dan geen strakke kaaklijn hebben en hij is ook zeker niet in het bezit van een blokjesbuik of gespierde armen, maar hij weet de ene na de andere vrouwelijke superster in te palmen met...zijn grappen. Wij zijn wel benieuwd: viel jij op je man door zijn looks of zijn humor? Praat mee!