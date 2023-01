Michelle (28): ’Het was alsof ons meisje in een huisdiertje veranderde’

Zeldzaam

„Iness’ aandoening is niet meteen tot uiting gekomen bij haar geboorte. Met vier maanden at ze alle potjes mee, had ze al een écht karaktertje en zwaaide ze altijd naar iedereen. Totdat ze met veertien maanden opeens een terugval kreeg in haar ontwikkeling.

De dokters konden ons niet vertellen hoe dit kon, alleen dat het heel zeldzaam was. Normaal gesproken uit autisme zich meteen bij kindjes, maar Iness is een uitzondering. Na de terugval brabbelde ze niet meer en had ze een glazige blik in haar ogen.

Het was alsof mijn dochtertje dwars door me heen keek. Daarbij raakte ze al haar sociale vaardigheden én haar gevarieerde eetpatroon kwijt. Het klinkt cru, maar het was alsof ons meisje in een huisdiertje veranderde: ze at, sliep en werd weer wakker. Het maakte me zo verdrietig.

Angst voor eten

Met het autistische aspect heb ik geen probleem, dat heb ik een plek kunnen geven. Maar een autistisch kind mét eetproblemen is echt lastig. Ze is namelijk nog steeds een onwijs lief meisje, maar eten is zo belangrijk voor haar emotionele ontwikkeling, groei en haar gezondheid. Van haar kieskeurige eetpatroon lig ik vaak wakker.

Toen de dokters haar diagnosticeerden met ARFID op tweejarige leeftijd vond ik dat eng. ARFID is namelijk een specifiek kenmerk waarmee diegene één kleur eten eet of bang is voor voedsel.

Bij Iness is het vooral dat laatste. Voor haar moet het knapperig aanvoelen, zoals chips of kaasstengels. Ze stopt het anders niet in haar mond. Zachte en vloeibare voedselwaren vindt ze erg eng, hier loopt ze dus met een grote boog omheen.

Balans

Op mijn achttiende kreeg ik Yonah samen met Hicham. Op het moment zelf was het even schakelen, want ik was zelf pas net volwassen. Hij was niet gepland, maar wel zo gewenst. Yonah is namelijk een heel bijzonder jongetje, een betere match met Iness is er niet.

Hij is heel geduldig met zijn kleine zusje. Als hij ziet dat papa en mama druk zijn met Iness, laat hij zich expres niet horen. Hij is al heel zelfstandig. Elke ochtend gaat hij zelf naar school en doet kleine taakjes in het huishouden. Zo dekt hij de tafel, ruimt hij af en bergt hij zijn eigen rommel op. Tussen de zorg voor Iness en Yonah moet ik wel een balans vinden, want ik wil hem niet achterstellen.

Zware nachten

Ik ben huismoeder en met de zorg van Iness erbij heb ik echt een fulltimebaan. Ik kan mijn dochtertje geen moment uit het oog verliezen. Ze heeft namelijk vaak de drang om weg te lopen.

Hicham werkt, dus die zware nachten, dat Iness niet rustig te krijgen is, ga ik eruit. Ik slaap soms een hele nacht niet en probeer dan overdag wat uurtjes bij te tanken. Dit zie je denk ik ook wel echt aan mij, ik zie er geleefd uit en zo voel ik me ook.

Rollen

De huishoudelijke taken - koken, wassen, boodschappen doen en het vuilnis buiten zetten - zijn dus mijn pakkie an. Hicham draait werkweken van 40 uur in de sportschool als personal trainer en geeft daarnaast kickboksles aan kinderen tussen de zeven en twaalf jaar oud.

Als hij thuiskomt van zijn werk, neemt hij de zorg voor Iness vaak van me over en let hij op haar, terwijl ik het eten bereid. Hij brengt de kinderen ook vaak naar bed. En hij doet kleine klusjes, zoals het gras maaien. Als er iets gerepareerd moet worden, bel ik mijn vader. Beiden zijn we namelijk niet zo handig, haha.

De rollen in ons huishouden waren vanaf het begin al vastgesteld: ik bleef bij de kinderen en Hicham was de kostwinner. Daar heb ik vrede mee. Het is ook deels vanuit zijn Marokkaanse achtergrond, dat de rollen in het gezin vaststaan. Bovendien zou Hicham ook niet eens weten waar hij het vuilnis zou moeten weggooien bijvoorbeeld, haha.

TikTok

Naast het runnen van ons huishouden heb ik ook mijn eigen inkomen door schoonmaakklussen én mijn TikTok-account doet het steeds beter. Steeds meer bedrijven willen samenwerken, dat vind ik ontzettend leuk.

Onder mijn TikTok-filmpjes krijg ik soms wel vervelende reacties. Ze zien een heel knappe man met iemand zoals ik. Hicham is door zijn werk heel erg afgetraind en ik ben sinds mijn eerste zwangerschap, mede door stress, 30 kilo aangekomen.

Ze hebben geen idee waarom ik er zo moe uitzie. Mensen kijken niet verder dan hun neus lang is. De leuke dingen die ik met mijn account kan doen, wegen gelukkig zwaarder dan die stomme reacties.

Financieel

Veel van de kosten voor Iness’ zorg worden vergoed, zoals de luiers - ons meisje is nog niet zindelijk - en de speciale voeding, die zij via een diëtiste krijgt. Ik meng de speciale voeding door limonade heen. Iness drinkt namelijk alleen limonade. Een heel flesje van het spul alleen zal ze niet drinken, dus vermengen we het daarmee.

Hicham en ik hebben beiden een eigen rekening. Aangezien hij werkt, worden de vaste lasten van zijn rekening betaald. Voor grote boodschappen app ik hem om wat geld over te maken. Dit is geen probleem en zo hebben we het altijd gedaan. Aan Tikkies doen wij daarom niet.

Baan

Toen we Yonah kregen, was ik blij dat ik even huismoeder kon zijn, maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden mijn opleiding af te maken, omdat ik zo jong moeder ben geworden. Deze gedachte heeft me ook op de been gehouden.

Ik wil sociaal pedagogisch medewerker worden. Hiermee kun je op het kinderdagverblijf werken. Zo kan ik mijn eigen zakcentje aanvullen en bijdragen aan het gezin. Ik hoef daarentegen niet per se financieel onafhankelijk te zijn van mijn man.

Komend jaar gaat Iness naar het speciaal onderwijs. En krijg ik dus weer een stukje van mijn leven terug; best spannend. Voorheen kwam ik namelijk altijd op de vierde plaats. Ik kan mijn studie weer oppakken en hopelijk afstuderen. Misschien wordt het ook eens tijd om mezelf wat hoger op mijn prioriteitenlijstje te zetten.”

