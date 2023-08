Yfke heeft alleen seks als ze dronken is: ’Best triest’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Yfke (43). Ze is veertien jaar getrouwd en de sleur zit aardig in haar huwelijk en seksleven. ’Gerben en ik hebben alleen seks als ik dronken of in elk geval goed aangeschoten ben.’

’Nu de verliefdheid naar de achtergrond verdwenen is, moet ik echt heel erg mijn best doen om in de stemming te komen voor seks.’ Ⓒ Getty Images