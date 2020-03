Ⓒ Eigen beeld

Hans de Borst verloor zijn dochter Elsemiek (17) bij de MH17-crash in juli 2014. Aan VROUW vertelt hij dat hij weliswaar ’blij’ is dat het proces eindelijk van start is gegaan, maar dat hij het rouwen om zijn dochter los ziet van het onderzoek naar de dader(s).