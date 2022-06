Win: een lang weekend in een Tiny House in een van de parken van EuroParcs t.w.v. €450,

Wil je een lang weekend in een Tiny House in een van de parken van EuroParcs t.w.v. €450,- winnen?

EuroParcs biedt een verblijf van VRIJ (15.00u) tot MA (10.00u) in een 2 persoons Tiny House aan. Het verblijf is inclusief alle bijkomende kosten (bedlinnen + schoonmaak), op basis van beschikbaarheid en kan opgenomen worden op de volgende parken: • De Zanding, • Marina Strandbad, • Hooge Veluwe, • Maasduinen.

De prijs is buiten de schoolvakanties en feestdagen in te wisselen en geldig voor verblijf tot 31-12-2022. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar tegen contanten.

Wil je kans maken op een lang weekend in een Tiny House in een van de parken van EuroParcs t.w.v. €450,- mail dan je naam en adresgegevens naar winnen@vrouw.nl onder vermelding van winnen EuroParcs in de opdrachtsregel.

Bij deelname ga je akkoord met de actievoorwaarden.