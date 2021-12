Columns & Opinie

’Ik hou niet van winkelen, hoe shop ik mijn feestlook?’

De feestdagen staan bijna voor de deur, dus wie nog na moet denken over de juiste kerst- of nieuwjaarsoutfit moet een beetje haast maken. En dan is er het dilemma: kies ik iets uit mijn bestaande collectie of koop ik speciaal iets nieuws, ondanks de coronamaatregelen. Want lezeres Olga vraagt: „Moet...