’Hopelijk trekt S10 in de finale iets kleurrijks aan’

Toch viel er genoeg te beleven. De kleur fuchsia speelde een hoofdrol en daarbij nam presentatrice/zangeres Laura Pausini het voortouw met haar mooie fuchsiakleurige Valentino-jurk met blote schouders, maar wel een mouwtje. Een prima tip voor vrouwen van haar leeftijd die met ‘kipfilets’ bij de armpartij te dealen hebben. Laura had, in tegenstelling tot de basic look van veel deelnemers, veel aandacht besteed aan haar en make-up. Lippenstift en oogschaduw op de jurk afgestemd en een goed gestyled en gekleurd kapsel. Ook pakte ze flink uit met een tweede look: een heerlijke glitterjurk. Ook weer in het knalroze met dito cape en daaronder een knalroze legging met schoenen daaraan vast. De roze handschoenen had ze wat mij betreft best weg mogen laten, die maakten het hippe geheel juist weer een tikkeltje gedateerd.

Legerkistlaarzen

Daarnaast stond de powersuit (het mannenpak voor haar) in diverse kleuren en uitvoeringen volop in de schijnwerpers bij veel deelnemers. Blijkbaar voelden veel vrouwelijke deelnemers zich hier heel prettig in op het podium. Witte outfits leken te pleiten voor de vrede en de hang naar makkelijk schoeisel was enorm. De torenhoge hakken ontbraken volledig deze keer en waren vervangen door grove legerkistlaarzen, gympen of platte laarsjes. De enige uitschieter kwam hier van de rode laarsjes met hak van de Oostenrijkse DJ-zangers met knalrood haar en Pippi Langkous-vlechten. Het oversized glitterjasje oogde helaas wat grof, maar glitterde wel mooi op afstand.

Niet truttig

Albanië opende de show met een curvy, energieke zangeres die als een soort wulpse Madonna over het podium trok. Ik vond haar wel een goede mix tussen sexy en stoer, gehuld in zilveren body met daarover een lange roze peignoirachtige jas. Haar accessoires? Vier mannen met ontbloot bovenlijf in spannende rokken. Maar het mocht helaas niet baten. Albanië haalde met deze fijne act geen ticket voor de finale binnen.

Tekst gaat verder onder Instagram-post - een caroussel met de verschillende outfits.

Onder de noemer ‘galajurk nieuwe stijl’ scoorde de zangeres van Kroatië bij mij hoge ogen met een (wederom) fuchsiajurk, die aan de voorkant korter is dan aan de achterkant waardoor een flink deel van de benen is te zien. Aan de binnenkant was de jurk afgewerkt met rode stof. Helemaal in de stijl van wijlen Frank Govers die deze kleurencombinatie ooit tot zijn handelsmerk maakte in de jaren tachtig/negentig. De jurk oogde zeker niet truttig en dat is wat mij betreft te danken aan de ‘kistjes/rijgboots’ die daaronder gedragen werden. Dit is dus hoe een klassieke jurk heel stoer kan zijn en waardoor de outfit heel persoonlijk wordt, een prima tip voor iedereen die niet zo dol is op een gala verkleedfeestje. Jammer dat we deze outfit niet meer terugzien in de finale.

Dandylook

De zangeres van Litouwen kwam voor de dag in een brave strapless glitterjurk in zwart/zilver, maar dan wel met een verrassend mooi rugdecolleté. De zangeres met jaren zeventig Purdey kapsel (die komt terug, let op mijn woorden) kon dit goed hebben met haar mooie gespierde schouders en pakte de ouderwetse shine in deze sterrenjurk.

Zwitserland liet de zanger uitkomen in een zwart leren jack in vijf keer XL-variant, waarschijnlijk was dit stoer bedoeld, maar dat kwam niet helemaal uit de verf. De veel te grote leren jas oogde onnodig grof! Als er punten werden vergeven voor de looks was de zanger wat mij betreft niet doorgegaan naar de finale. De Sloveense studentenband oogt heel aandoenlijk, leuk hoor met die donkergroene en bordeaux tinten maar het oogt wel een beetje winters… Wel leuk is hun poging om de Beatles look van vroeger te evenaren met een stijlvolle dandylook, inclusief ruche hemden en een befje/choker in plaats van een stropdas.

Ook in een nieuwe aflevering van de podcast Songfestivalkoorts geeft modejournalist Kim Querfurth een uitgebreide analyse van alle outfits uit de eerste halve finale:

Allegaartje

Hoezeer ik de Oekraïense band met het rapnummer ook een plek in de finale gun, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de kleding een allegaartje is. De eenheid was ver te zoeken: van folklore (hot) kleding tot aan kaftan, raplooks met gekleurde strepen en een rapperslook aan toe met als absolute verbazing het grobbekuiken uit de in de jaren zeventig zo populaire tv-serie Tita Tovenaar. Vlak voor de halve finale van het Songfestival hoorde ik overigens dat Catawiki deze week de Eurovisionjurk van de populaire Oekraïense winnares Jamala uit 2016 (van ontwerpster Yuliya Magdych) zal veilen. Zij droeg deze tijdens de openingsceremonie in Kiev in 2017, een jaar na haar overwinning. De opbrengsten gaan naar het lokale goede doel Yellow-Blue in Oekraïne. Wat een mooi initiatief: zo wordt een bestaande jurk nog eens hergebruikt en komt de winst ten goede aan een goed doel.

Grote kermis

Opvallend was dat met name de mannen soms niet echt hun best hadden gedaan op hun outfit. Alsof dit toch een beetje bijzaak is. Zo had de Bulgaarse rockband geen goed zittende jasjes aan en hadden ze slordig de mouwen van een blazer/smokingjasje/leren jack opgestroopt. Dat staat zelfs voor een biker-lookalike te rommelig. De veelvuldige tattoos en kettingen dienden als versieringen en dat was dan eigenlijk ook de enige echte aandachtstrekker.

De outfits van de band uit Moldavië is een grote kermis die bijna pijn aan de ogen doet en waar je als modemens toch wat zenuwachtig van wordt, omdat echt alle stijlen door elkaar gemixt zijn. Van gipsy polka tot en met zwart/witte pakken met grafische prints (en ook in het geel). En sorry, maar een driekwart broek met daarover een rok gaat zelfs mij wat te ver voor een man.

Herenpak voor haar

Bij de Portugese inzending waren het vooral trendy lila- en paarstinten die de boventoon voerden, hier en daar met tie dye (verftechniek)-effecten. Jammer dat deze groep niet een vleugje knalgroen aan de outfits had toegevoegd, dat had de looks namelijk flink opgefrist. De vrouwelijke rockers uit Denemarken met hun diverse pakken in kleur waren een feest om naar te kijken en maakten maar weer duidelijk: het herenpak voor haar is hot, vooral met gympen eronder gedragen! De drie IJslandse zussen deden een hippie-achtige poging met een kleine cowboy touch waarbij de zus met het kleurrijke jurkje met mooie print en de witte hoge laarzen er vooral uitsprong.

Wet hair look

De Griekse zangeres heeft voor een heel stijlvolle lange jurk met glimmende parelmoerstof gekozen de die haar een engelachtig uiterlijk geeft, maar is ook een knipoog naar de Griekse mythologie. Om de boel toch niet te soft te laten lijken is het geheel gecompenseerd met een wet hair look die voor mij echt te rommelig oogt. Jammer, dat had veel strakker en stijlvoller gekund. Het bananennummer van Noorwegen met in de zaal diverse als banaan verklede fans was grappig, maar de zwarte pakken, zwart/witte en gele pakken met wolvenmaskers en zonnebrillen vond ik een heuse verkleedpartij. Ik verheug me er niet op dat ik in de finale weer naar deze act moet kijken. Ook bij Armenië werd ik niet blij van de ‘altijd goed’ outfit van de zangeres, bestaande uit een oversized blazer in kleurloos beige met daaronder een simpel caramelkleurig topje. Hoewel ook hier waarschijnlijk weer als powerpak bedoeld is er wel erg op safe gespeeld.

Bloemenjurk

Bij onze eigen S10 draaide het ook duidelijk om waar voel ik me het prettigst in en niet welke outfit scoort het beste bij het publiek. Het werd uiteindelijk een zwart pak met aan een kant de lengte van een jacquet en aan de andere kant een kortere variant van een jasje. Ook wel een ‘understated’ oftewel bescheiden look genoemd, maar dat is voor mij geen must bij zo’n festival. Het ontwerp van Viktor & Rolf is weliswaar ingenieus, maar knalde er niet echt lekker uit op het podium, het bleef een beetje bij een zwarte vlek in de verte. De enige blikvanger op afstand was met name het blote middenrif van de zangeres. Overigens zijn uitsparingen in kledingstukken wel een trend van nu dus dat was wel hot. Ik zou haar toch liever in de finale in iets kleurrijks zien zoals bijvoorbeeld de paarse strikjurk die ze van het briljante ontwerpduo onlangs droeg tijdens de uitreiking van de Edisons in april of de vrolijke bloemenjurk met extreem hoge schouders uit de ‘Angst’ collectie van Viktor & Rolf die ze op de rode loper droeg bij de openingsceremonie van het Songfestival.

Bekijk hieronder hoe buitenlandse journalisten naar S10's optreden keken:

