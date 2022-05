Daghoroscoop 13 mei - Laat je niet bang maken, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Als Stier ben je altijd geïnteresseerd in geld, maar de komende tijd iets minder. Als je zaken eenmaal geregeld zijn zul je de focus willen verleggen naar anderen dingen; een studie misschien. Verdiep je in de mogelijkheden zodra de geest daar rijp voor is. In de liefde is geduld van belang.

RAM

Hoewel de kosmische trend niet onverdeeld gunstig is lacht geluk je toe. Vanochtend ligt het accent op liefde; zorg voor ontspanning ook als je werk op de eerste plaats komt. Lachen maakt vaak een eind aan de druk van het dagelijks leven.

STIER

Ook als alles oppervlakkig in orde lijkt, kan een onbesproken kwestie spanning oproepen. Val niet uit tegen onschuldige mensen en ondergeschikten. Dat lokt reacties uit, dus let op je omgeving. Ga met chronische pijn naar de dokter.

TWEELINGEN

Hoewel deze datum niets is om bevreesd voor te zijn, is het toch verstandig om met een paar obstakels rekening te houden. Onverwachte spanning op het werk zal tot stress leiden, dus schudt zoveel mogelijk last van je af.

KREEFT

Stel je niet te veel voor van werken met een gestructureerd schema want er kan sprake zijn van te veel controles. Mensen kunnen onvoorspelbaar zijn en de best uitgedachte plannen kunnen de mist in gaan. Stel je niet te onafhankelijk op.

LEEUW

Naarmate het tempo toeneemt zal ook het stressniveau stijgen. Maak gebruik van diplomatie en tact als je anderen over een drempel wilt trekken. Zet gedachten op papier; begin een dagboek en noteer plannen, ideeën en dromen.

MAAGD

Je denkt vandaag sneller dan anders. Tijdens het werk kun je razend worden om iets wat je in het verleden heeft gekwetst. Ook kun jij je zorgen maken over je eigen bedoelingen. Verdrijf je onrust door geconcentreerd te werken.

WEEGSCHAAL

Blijf de hele dag op je hoede, maar dat heeft niets te maken met de datum. Koop een lot in een loterij. Er lijkt sprake van communicatie of een link met het buitenland. Drijf je handel dan kun je op problemen stuiten.

SCHORPIOEN

Deze dag heeft positieve en negatieve kanten. In principe krijg je te maken met hetgeen je verwacht. Jouw stemming kan op en neer gaan en de mensen met wie je in contact komt kunnen je beïnvloeden. Laat je niet bang maken.

BOOGSCHUTTER

Het is onwaarschijnlijk dat de dag rustig zal verlopen. Ook als je extra energie steekt in persoonlijke en zakelijke relaties neemt het risico op conflicten toe. Een eenvoudig gesprek kan snel in ruzie ontaarden. Houd het hoofd koel.

STEENBOK

Het is van belang je ervan te vergewissen dat de informatie waarover je beschikt op feiten berust. Besluiten nemen kan moeilijker zijn dan anders. De kans is groot dat je zaken over het hoofd ziet of op een zijspoor wordt gezet.

WATERMAN

Er hangt verandering in de lucht. Dat zal positief uitpakken als je er goed mee omgaat. Stel prioriteiten en bedenk vervolgens aanpassingen die tot verbetering leiden. Zelfstandige ondernemers moeten oppassen geen achterstand op te lopen.

VISSEN

Als je onvoorzichtig bent kunt je op onaangename plekken terechtkomen. Wees bereid de consequenties te aanvaarden van eerdere daden. Elke poging om verantwoordelijkheden te ontlopen zul je bezuren. Ontspan pas na het werk.

