Daghoroscoop 7 mei

VANDAAG JARIG

Uw carrière zal dit jaar vlot van stapel lopen en volgend jaar waarschijnlijk nog beter. Eigenlijk treft u dit jaar de voorbereidingen voor 2021. Er zullen echter geen extra verdiensten aan vastzitten; alles zal meer draaien om status en prestige. Hogere inkomsten komen daarna.

RAM

U hebt genoeg drive en energie tot uw beschikking maar verdeelt ze waarschijnlijk over te veel onderwerpen. Voorkom dat uw agenda het loodje legt tussen alle eisen van uw werk en het huiselijk front. Tracht uw eigen doel te bereiken.

STIER

Als anderen zich verzetten tegen uw plannen op financieel gebied reageer dan niet onmiddellijk. Doe een stapje achteruit en overzie de situatie; misschien hebt u geen rekening gehouden met valstrikken. Luister naar andere opvattingen.

TWEELINGEN

U hebt het nodige te zeggen en zult de schijnwerpers zoeken, maar anderen kunnen hetzelfde nastreven als u. Een oudere kan uw aandacht of zorg nodig hebben en dat kan u slecht uitkomen. Iemand kan u onverwacht een gunst bewijzen.

KREEFT

Besteed aandacht aan uw algehele welzijn. Houd op de werkvloer rekening met klachten uit allerlei windrichtingen, zoals van uw werkgever, collega’s en klanten. Onenigheid over geld kan thuis de harmonie verstoren.

LEEUW

Als iedereen zijn zegje wil doen zal er niemand luisteren. Door uw mond te houden kunt u heel wat te weten komen over andere mensen en over hetgeen hen beweegt. Laat u voorlichten als u nog geen testament hebt opgesteld.

MAAGD

Neem uzelf vandaag niet al te serieus. Bestempel de mening van andere mensen niet te snel met irrelevant of van weinig belang. Probeer evenmin steeds het laatste woord te hebben als u met hen op goede voet wilt blijven.

WEEGSCHAAL

U kunt met verbluffende helderziendheid te maken krijgen of een merkwaardig instinct. Emoties kunnen u de baas worden, waardoor uw oordeel ernaast zit of partijdig is. Houd contact met het alledaagse en strijd tegen humeurigheid.

SCHORPIOEN

U hebt veel ideeën op publicitair, filosofisch en religieus gebied en kunt deze goed tot uitdrukking brengen. Ook het buitenland wekt uw interesse en met uw originele plannen kunt u uw bedrijf een nieuw perspectief bieden.

BOOGSCHUTTER

U kunt wat overgevoelig zijn en u kwetsbaar voelen. Deze gevoelens kunnen steeds heftiger worden en een climax bereiken. Iemand die belangrijk is in uw leven kan een uitdagende opmerking maken die u diep raakt.

STEENBOK

Het zal niet meevallen om uw dagelijkse routine te veranderen, maar als u positieve ontwikkelingen wilt bewerkstelligen dan is dit het moment om knopen door te hakken. Hopen dat een engeltje alles voor u regelt is helaas onrealistisch.

WATERMAN

Twee heel verschillende mensen kunnen aanspraak maken op uw aandacht en affectie en het lijkt onvermijdelijk dat u een keuze moet maken tussen de één en de ander. Een liefdesverklaring zal opwindend zijn maar ook verwarrend.

VISSEN

Spanning tussen werk en huiselijke verplichtingen kan voor stress zorgen. Met tact valt echter veel op te lossen. Gebruik compassie om anderen te overtuigen, blijf rustig en evenwichtig als collega’s de komende dagen dwars liggen.