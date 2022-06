Moeten 55-plussers verhuizen om plaats te maken voor starters?

Grote woning

In Nederland wonen 1.1 miljoen mensen, ofwel 15% van de bevolking, zonder kinderen in een woning van minimaal 120 vierkante meter, volgens Rick van Zwet tegen NOS, researchmanager bij vastgoedmakelaars Dynamis. „Dat is een heel groot oppervlak voor twee mensen.”

Concessies

De empty nesters willen over het algemeen niet te veel concessies hoeven doen als zij zouden verhuizen, omdat ze vaak met veel genot in het grote huis leven waarin hun gezin opgroeide. Zwet: „Als zij al een tuin hadden, willen ze die liever niet opgeven als ze ergens anders gaan wonen. Daarbij is er te weinig aanbod op de huizenmarkt om daadwerkelijk zo’n fijne nieuwe woning te vinden, waarbij ze vrijwel geen concessies hoeven te doen.”

Starters

Zoals eerder te lezen was in De Telegraaf zouden 60-plussers de woningmarkt wel daadwerkelijk een handje kunnen helpen als zij tóch zouden verhuizen. Er zouden meer woningen vrijkomen voor starters om te kopen als 55-plussers hun plekje opgeven.

Verhuizen

Volgens Zwet kan het goedkoper zijn om van een koophuis op een kleiner huurhuis over te gaan. Al gaan andere empty nesters er juist op achteruit. „Ik ben veel duurder uit als ik mijn grote huis, waarvan de hypotheek binnenkort fors minder wordt, zou verkopen om een peperduur appartement met minder woongemak te gaan huren”, vertelt VROUW-collega M.

Een andere VROUW-collega zou juist wel verhuizen als haar kinderen uitvliegen, „Dan is mijn huis toch veel te groot om netjes te houden.”

Praat mee

