Judiths vriend is 15 jaar jonger: ’Hij aanbidt mijn lichaam’

’Met Maikel heb ik voor het eerst een gevoel van gelijkwaardigheid in bed.’ Ⓒ Getty Images/Cultura RF

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Judith (36). Haar vriend Maikel is 21 en daarmee 15 jaar jonger dan zij is. ’Mijn ouders willen me door mijn relatie met Maikel niet meer zien, ze vinden dat ik onverantwoordelijk bezig ben en zien me liever nog samen met mijn ex. Het is toch mijn keuze?’