Wat je moet weten over de diagnose kanker en je werk

1 Wat moet ik doen als ik de diagnose kanker krijg?

Machteld de Bont: „Als je als werknemer de diagnose ’kanker’ krijgt – dat zijn zo’n 45.000 mensen per jaar – is één van de eerste dingen die je moet doen: het vertellen aan je baas. Doorgaans zegt die: ’Je hebt nu zoveel aan je hoofd, meld je maar ziek.’ Maar dat is niet voor iedereen de beste oplossing. Het is steeds beter mogelijk om (deels) te blijven werken.”

2 Kan ik dan wel blijven werken tijdens de behandeling?

„De ene situatie is niet vergelijkbaar met de andere, maar als je de diagnose krijgt, ben je meestal nog niet heel erg ziek. Uniek aan kanker is dat de behandelingen ziekmakend zijn. Ga met je werkgever in gesprek en zorg dat je de bedrijfsarts er vroegtijdig bij betrekt.”

3 Hoe pak ik zo’n gesprek met mijn werkgever aan?

„Kijk vooral naar wat je nog wél kunt doen. Werk kan juist een onderdeel zijn van je herstel. Op kantoor ben je even geen patiënt. Je ziet collega’s en hebt structuur in je dag. Als je niet precies weet wat je moet vertellen in zo’n gesprek, kun je de gesprekshulp gebruiken die hiervoor is ontwikkeld. Je vindt ’m op www.kenniscentrumwerkenkanker.nl.”

4 Bij wie kan ik terecht als ik ondersteuning nodig heb?

„Wanneer je ondersteuning nodig hebt, zijn er veel mogelijkheden waar je terechtkunt. Care in Company is een adviesbureau voor vragen over werk en kanker. Er zijn ook gespecialiseerde re-integratiebureaus die je kunnen helpen. Als je nog meer vragen hebt over werk en kanker, kun je terecht op de Nationale Kanker en Werkdag op 15 maart 2022 via www.nationalekankerenwerkdag.nl.”

5 Wanneer ben ik weer klaar om aan het werk te gaan?

„Dat moment is voor iedereen anders, maar vaak wordt door werkgevers het einde van de behandelingen gezien als startpunt waarop je weer aan het werk kunt gaan. Er kan dan ineens veel op je afkomen. Probeer er zelf achter te komen wat je wel al aankunt en wat misschien (nog) niet lukt. Als je merkt dat je makkelijk over je grenzen heen gaat, schakel dan hulp in.”

6 Als ik na twee jaar nog niet de oude ben, hoe ga ik dan verder?

„Na twee jaar krijg je te maken met het UWV. Zij beoordelen wat je op dat moment nog wel kan in relatie tot je arbeidsvermogen. Dat is voor iedereen anders. Aan de hand van de zogenaamde WIA-keuring zal worden bepaald wat de mate van arbeidsgeschiktheid is en voor welke uitkering je al dan niet in aanmerking komt.”

7 Vertel ik tijdens een sollicitatie dat ik kanker heb of heb gehad?

„Je bent niet verplicht om dat te zeggen. Het kan vervelend voelen om meteen in je sollicitatie gesprek te benoemen waarom je een gat in je cv hebt. Ik begrijp die angst, maar gun het mensen om er juist openlijk over te kunnen praten. Wil je wel bij een werkgever werken met wie je hier niet open over kunt zijn? En wat als de ziekte terugkomt? Dan is het fijn om een begripvolle werkgever te hebben.”

