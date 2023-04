’Zes jaar lang woog ik 37 kilo, terwijl ik meer dan genoeg at’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Dankzij mijn ziekte weet ik hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen. Gezondheid staat in mijn leven dus op de eerste plaats. Ik eet gezond, maar sta ook graag stil bij wat er allemaal in mijn hoofd gebeurt. Fysieke en mentale gezondheid zijn immers enorm met elkaar verweven. Daarom mediteer ik regelmatig en maak ik elke ochtend een wandeling om mijn gedachten op een rijtje te zetten.”

Hoe heeft de ziekte jouw leven beïnvloed?

„Het begon allemaal toen ik in 2009 in Mexico op vakantie was. Ik kreeg last van vermoeidheid en uitdrogingsverschijnselen en dacht direct aan een of andere tropische ziekte. Eenmaal terug in Nederland bleek er iets anders aan de hand. Ik had de ziekte van Lyme, veroorzaakt door een tekenbeet. Die teek droeg een bacterie over met allerlei klachten als gevolg. Ik kampte met ernstige hoofdpijn, had totaal geen energie, was overgevoelig voor licht en belandde zelfs tijdelijk in een rolstoel. Uiteindelijk ben ik behandeld in een kliniek in Amerika. Sindsdien werk ik, stapje voor stapje, aan mijn herstel.

Ergens ben ik blij dat ik ziek ben geworden; het heeft me zoveel gebracht. Toen ik er echt slecht aan toe was, lag ik dagenlang alleen in een donkere kamer. Ik kon niks en was overgeleverd aan mijn gedachten. Dat was een hele donkere periode, maar tegelijkertijd mijn redding. Het deed mij namelijk beseffen hoe fragiel het leven is. Ik leerde de kracht van mijn gedachten kennen en wist op die manier positief te blijven en hoop te houden op een goede uitkomst.

Dat was vroeger heel anders. Ik at ongezond, had een negatief zelfbeeld en was erg streng voor mezelf. Niks was goed genoeg. En het continue vergelijken met anderen… vreselijk! Ik denk oprecht dat die mindset mijn ziekte heeft verergerd.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Door mijn ziekte kreeg ik te maken met een strak regime. Mijn systeem was zo verzwakt, dat ik intoleranties voor gluten, zuivel en geraffineerde suikers ontwikkelde. Dat kon ik dus niet meer eten. Alles wat ik at, was onbewerkt en puur natuur. Vooral groente eigenlijk.

Die basis is er nu nog steeds. Niet omdat het per se nodig is, maar omdat ik me er fijn bij voel. Het is wel iets losser geworden, omdat ik grotendeels over mijn intolerantie voor gluten en zuivel heen ben. Als ik nu uit eten ga, kan ik bijvoorbeeld gewoon bestellen waar ik zin in heb.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik vind spekkoek superlekker. Dat is het eerste dat in me opkomt, maar ik eet het bijna nooit.”

Hoe vaak sport je?

„Per dag maak ik twee wandelingen. Ook train ik één keer per week bij mijn fysio, zodat ik mijn spierkracht kan opbouwen. Het liefst zou ik wat meer doen, maar dat gaat helaas nog niet.

Dankzij die krachttraining ben ik de afgelopen twee jaar mega vooruitgegaan. Ik sta letterlijk steviger in mijn schoenen en heb steeds meer energie. Boodschappen doen is bijvoorbeeld niet meer zo uitputtend als voorheen.”

Zit jij momenteel op je streefgewicht?

„Zes jaar lang woog ik slechts 37 kilo, terwijl ik meer dan genoeg at. Al het eten dat ik tot mij nam, ging rechtstreeks naar de vitale organen. Ik had er vertrouwen in dat het goed zou komen, maar na een tijdje sloeg er steeds vaker angst toe. Niks hielp en ik vroeg mij af hoe dit ooit nog goed moest komen.

Gelukkig heb ik inmiddels weer een gezond gewicht waar ik mij prettig bij voel. Ik ben 1 meter 65 en gok dat ik zo’n 55 kilo weeg.”

In jouw boek vertel je ook over het verlies van een vriendin, kun je daar wat meer over vertellen?

„Klopt. Dat gaat over mijn dierbare vriendin Barbara. Ze speelde een belangrijke rol in mijn leven en was echt mijn steun en toeverlaat. In 2014 kwam ze om bij de MH17-ramp. Ik herinner me nog goed dat ik ’s middags lekker buiten zat. Een andere vriendin belde mij op met de vraag of ik het nieuws over het neergestorte vliegtuig al had gezien. Dat had ik, maar door haar belletje besefte ik pas dat het om de vlucht van Barbara ging. Ik bevroor en was compleet in shock. Één uur voor ze het vliegtuig instapte, hebben we nog met elkaar geappt.

Haar overlijden had een grote impact. Mijn gezondheid, die toen al niet goed was, ging heel snel bergafwaarts. Ik kon de klap gewoon niet opvangen.

Soms word ik nog steeds overvallen door verdriet, maar je leert er uiteindelijk mee leven. Ik houd me vooral vast aan wat ik van haar heb geleerd. Bij haar voelde ik me nooit te veel en ze straalde zó veel liefde uit. Dat probeer ik voort te zetten, bijvoorbeeld door niet over anderen te oordelen. Zo voelt ze af en toe nog heel dichtbij.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ik vind het gek om te zeggen, maar ja, dat merk ik wel. Mensen sturen steeds vaker een bericht waarin ze vertellen hoe ze hoop en inspiratie uit mijn positiviteit halen. Daar ben ik heel dankbaar voor.

Het was ook één van de redenen om mijn boek te schrijven. Ik wil mijn verhaal inzetten om anderen te laten zien dat er zelfs in de donkerste kamer hoop is. Wat er ook gebeurt in je leven, je gaat er doorheen en uiteindelijk gaat het over. Richt je op de toekomst en vertrouw dat het goed komt.”

Wat is jouw gouden tip voor een gezond leven?

„Ik denk dat gezondheid begint bij een connectie maken met jezelf. Dat klinkt misschien wat vaag, maar ik bedoel dat je na moet gaan wat jíj wil. Wat maakt jou gelukkig? Pas als je dat weet, kun je de juiste keuzes maken.”

Wil jij ook in deze rubriek?

Vertel jij ook graag over jouw bijzondere leefstijl? Stuur dan een mailtje naar b.bouwman@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.