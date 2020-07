’Weg-in-eigen-land gaat mensen heel goed bevallen’

Mensen mogen voor hun vakantie weer de grens over. Maar, naar het schijnt, zullen veel mensen in eigen land blijven; wel weg, maar niet te ver, om ook weer veilig huiswaarts te kunnen keren. Mijn voorspelling is dat het weg-in-eigen-land heel goed zal bevallen en voor herhaling vatbaar is. Want mensen zullen dan ook bevrijd zijn van het vergelijkingsvirus.