Daghoroscoop 21 juli - Dit is je kans om je inkomen op te krikken, Boogschutter!

Als Leeuw ben je doorgaans gezegend met een flinke dosis energie, maar in 2022 zou die te wensen kunnen overlaten. Drie langdurige kosmische verbindingen zijn daar debet aan. Wat je onlangs nog deed in een handomdraai zal meer moeite kosten. Het is van belang te rusten als je moe bent.

RAM

Er kan enige spanning ontstaan met betrekking tot je carrière of reputatie. Houd rekening met problemen als het om de balans gaat tussen je loopbaan en huiselijke verplichtingen, zeker als je jonge kinderen hebt.

STIER

Kennis van zaken en een handen-aan-de-ploeg mentaliteit gaan momenteel slecht samen. Het toepassen van theorie op reële situaties zal minder eenvoudig zijn dan je verwacht. Aanvaard wetenschappelijke aspecten die je niet liggen.

TWEELINGEN

Je partner kan een positieve ervaring opdoen of geluk hebben in zijn/haar carrière. Dat wijst op een goed perspectief, ook voor jou. Ontvang een gift als een godsgeschenk en zonder de noodzaak te voelen er iets tegenover te stellen.

KREEFT

Je partner kan je voorstellen aan iemand die je betere kansen in het vooruitzicht stelt dan jouw huidige baan je biedt. Laat deze kans niet door je vingers glippen. Zorg dat je je zaken op orde hebt en spaar je energie.

LEEUW

Soms is het onmogelijk om datgene te doen wat je graag wilt. Maak er desondanks het beste van. Het is je rol vandaag om anderen van dienst te zijn en dat ook zelf plezierig te vinden. Onderdruk je neiging te willen snoepen.

MAAGD

Omstandigheden verbeteren. Maak plezier, zeker als het daar de laatste tijd aan ontbroken heeft. Trek tijd uit voor sport en spel. Vernieuw je interesse in een bepaald onderwerp door een cursus te volgen. Je plezier zal toenemen.

WEEGSCHAAL

In weerwil van het ongemak kan je bezorgdheid over iemand je ertoe brengen diegene in huis te nemen. Wat er ook aan de hand is, je steun zal heel welkom zijn. Reserveer ook voldoende tijd voor jezelf.

SCHORPIOEN

Komende maanden staan in het teken van persoonlijke groei. Door je op jezelf te concentreren kom je veel over je persoon te weten in je eigen termen en niet die van anderen. Tracht af te komen van een onjuist oordeel over jezelf.

BOOGSCHUTTER

Gebruik elke geboden kans om je inkomen op te krikken. Dit is en uitgelezen moment om de beloning op te strijken die het gevolg is van hard werken. Je kunt gouden tijden beleven. Misschien kun je je bedrijf/zaak uitbreiden.

STEENBOK

De tijd is gekomen om afscheid te nemen van je concurrerende neigingen en te gaan denken in termen van samenwerking. Overgevoeligheid voor de stemming van anderen kan je goede humeur bederven. Ga lekker naar buiten!

WATERMAN

Denk na en ontspan. Je geestelijke vermogens kunnen minder scherp zijn dan gewoonlijk, maar je zult geen gebrek hebben aan inspiratie. Bied iemand je diensten aan of sta iemand terzijde; het zal je reputatie goed doen.

VISSEN

Het belooft een levendige dag te worden die voorbij vliegt. De omgang met anderen kan voordeel opleveren voor je carrière. Voeg een dosis spontaniteit toe aan je activiteiten. Ga onverwacht lunchen met je geliefde bijvoorbeeld.

