Daghoroscoop 22 maart - Niets is vanzelfsprekend, Stier!

VANDAAG JARIG

Zolang Jupiter in jouw teken blijft (tot 11 mei) zul je goed in je vel zitten. Dan trekt hij zich terug en keert pas op 21 december terug. Het gedrag van deze planeet wijkt af van andere jaren, maar zal niet onprettig zijn. Veel vrouwen op een leeftijd dat zij kinderen kunnen baren, zullen vruchtbaar zijn.

RAM

Besteed extra zorg aan je uiterlijk als je een afspraak hebt. Onderschat de waarde van een eerste indruk niet. Een dwaze uitnodiging kan verleidelijk klinken, maar als je een drukke week voor de boeg hebt, kun je beter thuisblijven.

STIER

Niets is vanzelfsprekend. Een dierbare kan met iets te lange tenen kampen en een plagerijtje kan in verkeerde aarde vallen. Probeer met humor de spanning te breken. Doe wat er van je wordt verwacht, zonder te morren.

TWEELINGEN

De afwikkeling van een juridische zaak kan meevallen. Zorg dat je over informatie en bewijzen beschikt. Zoek het gezelschap van interessante mensen en laat je inspireren. Het mooie gevoel kan ontstaan dat je de wereld kunt verbeteren.

KREEFT

De dag kan routinematig verlopen. Doe gewoon wat je moet doen, dan breng je veel tot stand. Jouw hulp kan worden ingeroepen door een vriend(in) en je zult trots zijn op jouw inbreng en kunt er bovendien iets van opsteken.

LEEUW

Let goed op hetgeen dat je zegt als je moet speechen of een presentatie doet, maar gun jezelf ook enige vrijheid. Kibbel niet over onbenulligheden. Als je al jouw affectie richt op één persoon, zul je een keer teleurgesteld worden.

MAAGD

Een recente investering blijkt lucratief of je komt in aanmerking voor belastingverlaging of een erfenis. Leg in je liefdeleven een zwaarder accent op daden dan op woorden. Ren jezelf niet voorbij als je sociale leven drukker wordt.

WEEGSCHAAL

Als concurrentie sterker wordt is de loyaliteit van een goede klant van groot belang. Een ontspannen lunch kan de band nog versterken. Ga vanavond op tijd naar huis en bespreek de laatste ontwikkelingen met je dierbaarste.

SCHOERPIOEN

Concentreer jezelf op hetgeen belangrijk en urgent is. Wees voorzichtig met geld en bescherm je reputatie. Ga geen onverstandige verplichtingen aan. Er zit dankzij jouw eigen inspanningen winst in de lucht.

BOOGSCHUTTER

Als werk de moeite waard is, is het ook de moeite waard om het goed te doen. Je stelt hoge eisen aan anderen, maar je dwingt pas respect af als je ook zelf de lat hoog legt. Werk alleen; mensen kunnen je vandaag snel ergeren.

STEENBOK

Neem het advies ter harte van iemand die het klappen van de zweep kent. Lees, voor je iets tekent, de kleine lettertjes. Geef steun aan een naaste of vriend met problemen, maar kies geen partij in een familieruzie.

WATERMAN

Het zal goed van pas komen als je vastberaden bent en voor een uitdaging wordt gesteld. Neem het initiatief en wacht niet op het groene licht van anderen. In de nabijheid van een leuk iemand kun je ineens je tong verliezen.

VISSEN

Je kunt een aanzienlijke winst boeken, maar die komt niet vanzelf naar je toe rollen. Verdeel je tijd zo, dat je aandacht kunt besteden aan alles wat van belang is. Met een openhartig gesprek maak je een eind aan een gezinsprobleem.

