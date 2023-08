Waarom word jij wél geprikt door een mug en je partner niet?

„Een mug heeft bloed nodig om te overleven”, vertelt Knols. „Want zonder bloed kunnen ze geen nakomelingen produceren. Muggen zetten de eiwitten uit ons bloed om in eitjes. Dat betekent dus dat de vrouwen in het muggenrijk het probleem zijn. De mannetjes zoeken namelijk geen bloed, die voeden zich met planten. Het zijn de vrouwelijke muggen die zich ’s avonds in de slaapkamer bevinden.”

Bloedmaaltijd

Knols benadrukt dat een mug bijt en niet steekt zoals een wesp of een bij. „Wespen en bijen steken met een angel, maar een mug bijt ons om zichzelf te voeden met ons eiwitrijke bloed. Na één bloedmaaltijd kan de mug zich al voorplanten. Vandaar dat de muggenpopulatie explosief kan groeien in een korte tijd.”

Hoe vaak een mug bijt is afhankelijk van de temperatuur. Zodra het warm is, wordt een bloedmaaltijd volgens de entomoloog sneller verteerd en omgezet in eitjes dan bij een lagere temperatuur. Knols: „Onder goede weersomstandigheden kunnen vrouwelijke muggen zelfs maandenlang leven. Om de drie à vier dagen dumpen ze hun eitjes in stilstaand water en kunnen ze in de hele zomertijd zelfs vijfhonderd nakomelingen produceren.”

Voorkeur voor personen

Volgens Knols is het onzin dat sommige mensen nooit door een mug worden gebeten. Wel kan er verschil zitten in de reactie van iemands lichaam op een muggenbeet. „Bij de een kan een muggenbeet een bult opleveren die jeukt, terwijl je er bij de ander helemaal niets van ziet. We reageren allemaal anders op een beet. Mensen die zeggen nooit gebeten te worden, hebben dus waarschijnlijk gewoon geen merkbare reactie daarop.”

Wat geen fabeltje is volgens de entomoloog, is dat de een vaker wordt gebeten dan de ander. „Muggen hebben wel degelijk een voorkeur en dat heeft te maken met onze lichaamsgeur. Ieder mens heeft een uniek geurprofiel. En in dat hele palet aan geurstoffen, zitten geuren die muggen lekker vinden en geuren die ze juist afstoten. De ene persoon produceert meer aantrekkelijke geuren, waardoor die persoon meer wordt gebeten. Dit is afhankelijk van de zuurgraad van de huid, maar kan ook beïnvloed worden door wat we eten. Want ook die lucht komt via onze poriën naar buiten.”

Niet krabben

Je zou verwachten dat er voor de mug een evolutionair voordeel in zit om voor de ene geur in plaats van de andere geur te gaan. Omdat de ene persoon bijvoorbeeld voor meer nakomelingen zorgt. Maar dat is volgens Knols nog nooit aangetoond. „We weten niet wat de reden is waarom de mug de ene persoon boven de ander verkiest. Maar dat ze kiezen is een feit.”

Als je eenmaal gebeten bent en je hebt er geen last van, dan is er gelukkig niks aan de hand. Maar als wel je van die vervelende bulten krijgt heeft Knols een voor de hand liggende, maar lastige tip. „Niet krabben! Want dan gaat de bult open en kun je een bacteriële infectie oplopen. Afblijven dus. Ook kun je de jeukprikkel aanpakken met verkoelende zalfjes. Het welbekende kruisje in de bult zetten met je nagels helpt ook, want de pijnprikkel wint het dan van de jeukprikkel. Maar dit is maar een tijdelijke oplossing.”

Slaapkamerpreventie

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Ook daar heeft Knols een aantal oplossingen voor. Hij heeft het over de vier verdedigingsmechanismes. „De muggen die in je slaapkamer zitten komen altijd uit de buurt, uit een straal van tweehonderd meter. Dus als je op zoek gaat naar stilstaand water rondom jouw huis, dan zul je de broedplaatsen vinden. Gooi die emmer met stilstaand water in de tuin of op het balkon leeg. En maak je dakgoten eens schoon, want daar leven de muggen letterlijk in luilekkerland. Ze leggen eieren in het water van jouw dakgoot en vliegen vervolgens weer je slaapkamer in. Plaats bijvoorbeeld een hor voor je raam.”

„Het derde mechanisme is een maatregel in de slaapkamer zelf. Door een klamboe over het bed lig je in je eigen kooitje en heb je nergens last van. Tot slot is het belangrijk om je ’s avonds, zodra het donker is en de muggen actief worden, in te smeren met een anti-muggenproduct.”

Winterslaap

Zodra de zomermaanden voorbij zijn, zijn muggen niet meer actief. Vanaf oktober gaan de vrouwtjes in een winterslaap en zijn de mannelijke muggen al dood. „Maar de vrouwelijke muggen zijn dus altijd aanwezig,” vertelt Knols. „Deze winterslaap kunnen ze namelijk gewoon houden in je slaapkamer, in de kledingkast bijvoorbeeld. Of in de kelder, de schuur of op zolder. Ergens in een koele, donkere omgeving waar ze zich kunnen nestelen. En als de temperatuur in de winter ineens omhoog gaat, kunnen ze zomaar kort ontwaken uit hun winterslaap, je prikken en weer gaan slapen.”