Steffi vond Roel bij ’BzV’: ’Onze relatie geheim houden was superspannend’

„Het was net zoals dat gevoel wat je vroeger had tijdens verstoppertje spelen; super spannend.” Ⓒ Rias Immink

De dag van de liefde is aangebroken. Maar waar vind je de man of vrouw van je leven anno 2022? Met lockdown na lockdown is iemand aanspreken in de kroeg niet de meest voor de hand liggende manier. Deze koppels deden het anders. Zij gaven zich op voor een datingprogramma op televisie en vonden de ware voor de camera’s en voor de ogen van honderdduizenden kijkers.