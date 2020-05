De eerste week zit erop. Alle dieetgoeroes zullen nu roepen dat het getal op de weegschaal niet het belangrijkste is, maar dat is lekker makkelijk praten als je geen gram coronavet hebt. Er is – tromgeroffel – 1,5 kilo af en dat maakt me dolgelukkig. Reden voor taart, zou je bijna zeggen.