Gerty: Een miskraam is een eenzaam proces

Gerty met dochtertje Anne (6) en zoontje Christian (7 weken). Ⓒ Eigen foto

Voor veel vrouwen is de zwangerschap een bijzondere en mooie periode, maar bij Gerty Verschuren (34, getrouwd en moeder van een dochter van 6 en een zoon van 7 weken) ging zwanger zijn gepaard met angst en stress. Doordat Gerty eerder twee miskramen had gekregen, genoot ze amper van haar meest recente zwangerschap. „Ik was zó rusteloos.”