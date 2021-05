De vechtscheiding deel 71: ’Zijn hand glijdt mijn slipje in’

„Weet je al wat meer,” appt Casper, de broer van Bas. Ik heb hem om financiële hulp gevraagd en nu wil hij mijn aandelen in de zaak. Ik ben net onderweg naar Joost om hem de les te lezen dus heb geen tijd voor een antwoord.

Boos

„Wat jij doet kan niet,” zeg ik boos als ik Joosts kamer in loop. Hij klikt snel iets weg op zijn laptop. „Ik lees mijn mail,” zegt hij onschuldig. „Dat bedoel ik niet. Ik heb het over de bezichtigingen van afgelopen zondag.”

„Bezichtigingen?” „Ja. Bas heeft mij zondag het huis uitgelokt, zodat jullie mensen konden rondleiden. Dat kan helemaal niet zonder mijn toestemming.” „Ho, ho. Bas mag ontvangen in zijn huis wie hij wil. Daar heeft hij jouw toestemming niet voor nodig.” Daar heeft hij een punt.

Nieuwe start

„Als je maar weet dat ik niet verkoop,” zeg ik nukkig. Joost kijkt me aan: „Waarom Anouk? Het water staat je aan de lippen. Volgens de boekhouder heb je vorige week alweer een voorschot gevraagd. Waarom verkoop je niet?”

„Omdat het huis het enige stabiele is dat de kinderen hebben.” „Ze doen een goed bod. Daar kun je een nieuwe start meemaken. Dat is ook belangrijk voor de kinderen.” Ik zeg nog steeds niets. „Wil je er in ieder geval over denken?”

Wereldreis

„Oké,” antwoord ik. „Als jij wilt nadenken over een feestje voor Marga. Ze is komende week 30 jaar bij de zaak. Of 25, daar wil ik vanaf zijn. Anyway, het lijkt me goed om een keer een feestje te geven voor Marga.”

„Een feestje voor Marga, omdat ze een bepaalde tijd in dienst is,” herhaalt Joost. „Dat doen we nooit.” „Mooi. Eens moet de eerste keer zijn. Waar keek je trouwens net naar op je laptop?” Joost kleurt: „O, niets. „Echt wel.” Ik stap dreigend in zijn richting. „Vertel.” Joost is knalrood. „Ik keek foto’s van onze vakantie in Zuidoost-Azië. Mijn vriend en ik zaten gister te fantaseren over een wereldreis en sindsdien laat dat idee me niet meer los.”

„Doen!” roep ik spontaan. „Ga er lekker even tussenuit.” „Ik heb het dan niet over ’even’, Anouk, maar over anderhalf tot twee jaar.”

Hoogtepunt

Joost stemt toe met het feest voor Marga en doet er een goed woordje voor bij Bas. Gelukkig maar. Het lijkt me de ultieme manier om het weer goed te maken: We zetten Marga in het zonnetje met een gezellig feest, waarvan het duidelijk is dat ìk het heb geregeld. Hoogtepunt wordt het optreden van haar favoriete dj. En ik neem me voor om hem dit keer niet te zoenen.

Na een uurtje googlen vond ik hem. Een afspraak was snel gemaakt. Nu zit ik samen met Joost en de dj in de kroeg bij ons werk om zijn voorwaarden door te nemen. Hij herkende me meteen: „Hé mooie dame. Mag ik je weer vermaken?” Ik schuif wat ongemakkelijk heen en weer.

Zoenpartij

Ik hoop niet dat hij nu over onze zoenpartij gaat beginnen. „Ja,” zeg ik snel. „We organiseren een feestje voor Marga, je grootste fan. Dus daar mag jij niet ontbreken.” „Dat begrijp ik.” Hij blaakt van zelfvertrouwen. „Wordt het ook voor jou een feestje?” Shit. Dit geflirt doet afbreuk aan mijn geloofwaardigheid bij Joost. Maar wat is hij lekker: vrolijke lach, mooie tanden en een jong lijf.

„Het draait om Marga,” zeg ik zuinig en neem een slokje van mijn latte non-fat met amandelmelk. Hij lacht spottend. „Natuurlijk.” Gelukkig lijkt Joost niets door te hebben. Hij babbelt over muziekkeuze en tarieven. Als we de voorwaarden hebben doorgenomen, zegt de dj: „Ik zou graag de ruimte zien om een indruk te krijgen. Kan dat?” „Wil jij dat doen, Anouk? Ik moet nog boodschappen doen.”

In het donker

Samen met de jonge dj loop ik terug naar ons verlaten kantoor. Iedereen is al naar huis, het is er aardedonker. Ik tast naar het lichtknopje, maar de dj is me te snel af. Terwijl hij achter me staat, pakt hij mijn uitgestoken hand en fluistert in mijn nek: „Laat maar. Ik krijg de beste indrukken in het donker.” Ik wil hem tegenspreken, maar hij gebaart me door te lopen. Met de dj in mijn kielzog vervolg ik mijn weg naar onze vergaderzaal annex feestruimte.

Ook hier belet hij me het licht aan te doen. Hij loopt door de donkere ruimte terwijl hij af en toe een kreet slaakt. Meestal zacht. Soms heel hard: „Moet dit echt,” vraag ik geïrriteerd. Ik heb nu al weer spijt van mijn plan. Hij negeert me en blijft rondlopen. „Ik vroeg of dit nou echt nodig is,” herhaal ik. „Zeker,” fluistert hij. Hij is inmiddels achter me en houdt plotseling halt. Hij slaat een arm om mijn middel en trekt me tegen zich aan. Zijn andere hand dwaalt over mijn lijf, betast mijn borsten en glijdt dan onder mijn rokje, mijn slipje in.