Pro keuze

Alina Chakh (27) werkt als consultant en heeft een relatie. Ze is voor eigen keuze.

„Ik heb twee keer in mijn leven voor abortus gekozen; een keer toen ik 17 was en in 2021 nog eens. De eerste keer was ik te jong voor een kind, ik wilde nog studeren en gaan werken. Dat gold de tweede keer niet meer en in mijn zoektocht naar een nieuwe reden besloot ik dat het aan mij is, aan niemand anders. Ik ben actief geworden in de vrouwenrechtenbeweging, tegenwoordig voor Stichting AVA. Dat heeft me weerbaarder gemaakt.

Gelukkig heb ik geen demonstranten voor de kliniek gezien. Daar gaan staan vind ik een totaal gebrek aan respect voor iemands keuze. De jurist in mij is voor demonstratierecht, maar doe dat over dit onderwerp op het Malieveld. Niet op de plek waar vrouwen een zware gebeurtenis staat te wachten, die veelal toch nog gepaard gaat met schaamte. Een abortus is een life changing event. Ik zie het als onderdeel van het vrouw-zijn, net als ongesteld worden, een miskraam krijgen of bevallen, het hoort erbij. Mannen mogen er hun mening over hebben, maar uiteindelijk is en blijft het de beslissing van de vrouw en mag haar keuze niet worden bepaald door de wens van een ander.

Nu we zo bezig zijn het recht op abortus te verdedigen, maken we te weinig ruimte voor het gesprek voor alle gevoelens die erbij komen kijken. Iemand kan er bijvoorbeeld achteraf best last van hebben. Abortus is heel ambivalent, het is niet zwart of wit. Ik hoop het niet nog eens mee te moeten maken, maar ik weet uit ervaring dat je dit zeker niet altijd in de hand hebt. Ik ken vrouwen die vier, vijf abortussen hebben gehad. Niemand doet het voor de lol.”

Pro life

Janneke Anker (49) is verzorgende in een verpleeghuis, getrouwd en heeft drie kinderen (8, 10 en 12). Ze is fel tegen abortus.

„Als jong meisje hield het me al bezig dat er iets als abortus bestond, op een heel kinderlijke manier. Op latere leeftijd bleef ik me erover verwonderen, ook om redenen los van mijn geloof. Ik zie een zwangerschap niet als iets toevalligs. Het is het begin van nieuw leven, in die eerste twee cellen samen ligt al besloten welk kleur haar en welk karakter het kindje krijgt; dat heeft voor mij een enorme waarde. Voor mij is het door God gegeven, maar los daarvan vind ik ook dat het ongeboren kind vanuit mensenrecht bescherming verdient.

Als het leven van de moeder in gevaar is, zou dat voor mij een uitzondering betekenen. Daarbuiten zie ik het liefst dat er het maximale wordt gedaan voor het kind dat niets te zeggen heeft. Kies je voor abortus, is dat kind slachtoffer. Ik sta namens de christelijke pro-life organisatie Schreeuw om Leven in de omgeving van abortusklinieken om mijn boodschap af te geven. Dat doe ik omdat ik wil helpen, in belang van het ongeboren leven.

Ik heb al vaker mensen gesproken die in paniek een afspraak maakten. Na een anoniem gesprek met mij, denken ze er dan toch beter over na. Ik dring me niet op; als iemand niet wil, houdt het op. Voor sommigen is abortus een verlengstuk van anticonceptie. Dat vind ik heel erg. In mijn ideale wereld komt geen abortus voor. Zelfs als het kindje een ernstige afwijking heeft, kan het helend zijn om tijdens de zwangerschap de zorg te dragen. Ik zie liever dat God of de natuur het leven beëindigd, dan dat we dat zelf doen.”

