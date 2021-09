Daghoroscoop 18 september - Doe dit weekend geen zaken, Maagd!

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid is goed en dat zal van pas komen als je later dit jaar daaraan extra aandacht moet geven en deze als het ware als jouw reservepot moet functioneren. Je kunt met de nodige veranderingen worden geconfronteerd, waarvan sommige je op achterstand kunnen zetten.

ZONDAG JARIG

Houd rekening met opwinding binnen de familie, die mogelijk door lasterpraat wordt veroorzaakt. Kinderen of kleinkinderen kunnen gedwongen worden financiële veranderingen aan te brengen. Houd tijdens de wintermaanden rekening met een kwetsbare gezondheid; neem jezelf in acht.

RAM

Er kunnen ongebruikelijke en interessante gebeurtenissen plaatsvinden. Verdiep je in hetgeen je deze week links hebt laten liggen, want je kunt het nu in een handomdraai regelen. Ook liefde bevindt zich onder een gunstig gesternte.

STIER

Maak er een sociaal weekend van en ga met het best denkbare gezelschap op pad. Toon respect en waardering voor een loyale partner of goede vriend die jou door dik en dun heeft gesteund. Je kunt jezelf beter leren begrijpen.

TWEELINGEN

Plannen voor een romantisch rendez-vous kunnen verstoord worden. Waarschijnlijk ben je niet in een positie om een oproep om gaan te werken, kunt negeren. Maak je uit de voeten als je met boosheid te maken krijgt.

KREEFT

Een goede organisatie, zorgvuldige planning en gedetailleerde strategie kunnen op allerlei manieren dividend te zien geven. Een reis zal volgens schema verlopen en aan je verwachtingen voldoen.

LEEUW

Verwaarloos het thuisfront niet, ook al snak je naar plezier en ontspanning. Zorg dat thuis alles goed georganiseerd is, dan verloopt je dagelijkse leven soepel en veilig. Anderen opzadelen met jouw klussen is geen optie.

MAAGD

Doe dit weekend geen zaken. Besteed aandacht aan je partner en familie. Er is rustig overleg nodig om meningsverschillen te beslechten. Boos zijn of wrok koesteren jegens iemand met wie je samenwoont moet niet blijvend worden.

WEEGSCHAAL

Hoewel het niet typerend voor je is kan het consumptief wat uit de hand zijn gelopen waardoor je je niet optimaal voelt. Keer terug naar gezond en gedisciplineerd gedrag als je beseft dat je een grens hebt overschreden.

SCHORPIOEN

Wees vanochtend vooral voorzichtig met scherpe voorwerpen en apparaten die gebreken vertonen. Een neiging om te veel te eten en te drinken kan het gevolg zijn van een emotionele situatie die je niet onder controle kunt krijgen.

BOOGSCHUTTER

Familieverantwoordelijkheden kunnen jouw aandacht totaal opeisen en dat zal je frustreren als je graag iets voor jezelf zou doen. Offer je op en doe wat jouw plicht is anders zullen zij die op je rekenen diep teleurgesteld zijn.

STEENBOK

Er wacht jou geluk. Er kan een verbetering optreden in je financiën of je krijgt te maken met een bijzondere viering. Sta je op het punt een huis te kopen dan kunnen de prijs en vaste lasten je behoorlijk tegenvallen.

WATERMAN

De behoefte je te goed te doen aan allerlei heerlijks kan overweldigend zijn. De verleiding jezelf te verwennen na een drukke week is begrijpelijk. Blijf wel een beetje op de centjes letten.

VISSEN

Jouw vermogen indruk te maken op de mensen die ertoe doen neemt toe en dat geldt tevens voor je overredingskracht, ambitie en vastberadenheid. Voer noodzakelijke veranderingen door in je leven en reken op steun van naasten.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!