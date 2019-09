’Van ons fijne seksleven bleef weinig over’

„De eerste keer dat Wynand 'm niet meer omhoog kreeg, was een jaar of twee geleden. Daar zochten we toen niets achter. Hij had het ontzettend druk op zijn werk en was bezig met een groot belangrijk project, waar veel stress bij kwam kijken. Daar schoven we het op af toen het ook een tweede keer niet lukte. Ik vond het heel ongemakkelijk, ondanks dat ik deed alsof ik er heel relaxed mee was. 'Komt wel weer goed', zei ik. Maar ik voelde zijn schaamte."

„Naarmate het vaker voorkwam dat hij geen stijve kreeg, veranderde zijn houding. Wynand werd boos, gefrustreerd. 'Ga dan naar een dokter', riep ik. Maar daar wilde hij niks van weten. 'Ik ga toch niet mijn penis aan onze huisarts laten zien. Ik moet er niet aan denken.' Dat maakte mij dan weer heel boos. Ik heb drie kinderen gebaard en met mijn bevallingen en talloze uitstrijkjes te pas en te onpas voor een arts 'met de benen wijd' gelegen. Maar dat was 'anders', vond hij."

Ruzie

„Het werd al snel een probleem waar we liever niet over spraken. Dan werd het gegarandeerd ruzie. Ik zag de oplossing in de medische hoek, Wynand vond dat ik er teveel druk op zette. Maar het enige wat ik wilde, was ons fijne seksleven terug. Wynand en ik deden het altijd zo'n drie keer per week. We waren inmiddels op een punt aangekomen, waarop we het helemaal niet meer deden."

„Op internet ontdekte ik dat er nog mogelijkheden waren. Erectiepillen, bijvoorbeeld – verkrijgbaar via de huisarts. Weer stuitte ik op weerstand. Het leek wel alsof Wynand zich erbij neer had gelegd. 'Het kan toch niet zo zijn dat dit het voor ons was? Dat we ons seksuele bestaan nu al afsluiten?', vroeg ik hem. Daar kon hij geen antwoord op geven. Dit was ook niet wat hij wilde..."

„Een jaar geleden heb ik het probleem op tafel gegooid bij mijn vriendinnen. Wij delen ons hele leven al lief en leed, maar over dit soort zaken hebben we het eigenlijk nooit. Het is ook behoorlijk persoonlijk en privé. Maar ik was radeloos en had advies nodig."

Erectiepillen

„Ik trof een stel luisterende oren én herkenning. Eén vriendin had namelijk precies hetzelfde met haar man. Ze had via via erectiepillen besteld. Hier blijkt een bloeiende illegale markt in te zijn. Ze zou me een doosje geven, beloofde ze. Tegen Wynand zei ik dat ik de pillen online had besteld. Het zou volledig veilig zijn, je moest er alleen geen hartproblemen bij hebben. En die had Wynand niet."

„De erectiepillen bleken de oplossing. Al na twintig minuten krijgt hij een stijve penis en hebben we weer fijne seks, zoals we dat altijd hadden. Het spontane is er alleen wel een beetje vanaf. Dat vind ik wel erg jammer. Maar ik ben allang blij dat er tenminste weer iets gebeurt. Ondertussen wil ik nog steeds dat Wynand de huisarts bezoekt. Wie weet schuilt er een lichamelijk probleem achter zijn erectiestoornis."

„Wij vrouwen zijn veel makkelijker in het bezoeken van een dokter, lijkt het wel. Een man voelt heel veel schaamte. Maar waarom? Uiteindelijk zijn we bloot allemaal hetzelfde. De oplossing die we nu hebben voelt als tijdelijk. Er zal echt een keer een onderzoek nodig zijn. Hopelijk krijg ik hem zover. Voor nu geniet ik gewoon weer van onze vrijpartijen."

