Moet in heel Nederland een messenverbod ingevoerd worden?

In de gemeente Zaanstad is het met onmiddellijke ingang verboden om gevaarlijke voorwerpen bij je te hebben. Dit is nodig omdat het bezit en gebruik van gevaarlijke voorwerpen, met name het bezit van messen, een groot probleem is in de gemeente. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad zei in een interview met de Telegraaf: „We hebben dit jaar alweer 142 geweldsincidenten in Zaandam gezien. Het zijn er ieder jaar honderden. We zitten dus weer op schema, ondanks de coronacrisis.” Daarnaast zijn er afgelopen jaar twee mensen doodgestoken in Zaanstad.

Knuppels, schroevendraaiers, aardappelschilmesjes en zelfs machetes worden gezien als gereedschap en vallen daarom officieel niet onder de wet Wapens en Munitie. Omdat deze voorwerpen echter wel als wapens te gebruiken zijn, kan de politie ook deze in beslag nemen en een dwangsom opleggen van 2.500 euro. Dit betekent niet dat iedereen zomaar gefouilleerd wordt op straat. Hamming: ,,In sommige gebieden mogen we ongevraagd fouilleren. Dat zullen we op gezette tijden doen, zonder aanzien des persoons.” Als het aan de burgemeester van Zaanstad ligt, moet het messenverbod in het hele land ingevoerd worden.

Naast het messenverbod is burgemeester Jan Hamming in gesprek met ministers Dekker en Grapperhaus om ook de verkoop van messen aan minderjarigen aan banden te leggen. Blokker, Action, Ikea en Hema zijn al gestopt met het verkopen van messen aan minderjarigen.

