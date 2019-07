Mag jouw dochter nog alleen naar een zwembad?

Mijn tienerdochter (12) wilde tijdens de hete dagen graag zwemmen met een vriendin, maar ik vond het maar niks. De verhalen over zwembaden bij ons in de buurt zijn niet bepaald aanlokkelijk.

Aanranding

En de laatste keer heb ik me dood geërgerd aan opgeschoten jongens die - elkaar luidkeels de meest vreselijke ziektes toewensend - over de zonneweide achter elkaar aanrenden en meisjes lastigvielen. Geen lol aan! We leken wel beland in een slechte film; ik was constant op mijn hoede en was bang om mijn dochter uit het oog te verliezen.

Ik had echt te doen met de badmeesters die alleen maar bezig waren met brandjes blussen en besloot ter plekke mijn dochter voorlopig niet meer alleen te laten gaan. Veel te gevaarlijk! Kennelijk zelfs als je als ouder mee bent. Boven water kun je het nog een beetje in de gaten houden, maar wat daaronder gebeurt niet meer. En de verhalen over aanranding in het zwembad zijn talloos.

Abonnement

De berichtgeving is niet nieuw. Eerder werden in zwembaden in grote steden zwemverboden ingesteld voor grote groepen jongeren. Maar het lijkt wel of het niks helpt! Waarom is het zo lastig om te handhaven? En hoe zou dat moeten?

In de gemeente Terneuzen - waar dit weekeinde door een groep jongeren uit België overlast werd veroorzaakt - is het bad voorlopig alleen toegankelijk voor abonnementhouders. Wie nu toegang tot het zwembad wil hebben, zal bij de kassa een abonnement moeten kunnen tonen, of via de app laten zien dat een abonnement is aangevraagd.

Vingerafdruk

Zwembad De Fakkel in Ridderkerk was één van de eerste zwembaden met biometrische toegangspoortjes, waarvoor een vingerafdruk nodig is. Dat zou preventief moeten werken, toch was het juist dit zwembad waar dit weekeinde veel overlast was.

Het pasjessysteem dat bijvoorbeeld in Amsterdam bij Het De Mirandabadwerd ingevoerd stuitte eerder al op bezwaren van de Commissie Persoonsgegevens en daarom werd er overgestapt op een app die overlastgevers en mensen met een zwembadverbod registreert.

Maar of het helpt? Het lijkt mij heel lastig om in die kluwen van mensen de overtreders te herkennen. Je zou er toch boos van worden! De goeden moeten in dit geval onder de slechten lijden. Een dagje 'gezellig' naar het zwembad is er bij ons niet meer bij!

Praat mee

Durf jij je dochter nog alleen naar een zwembad te laten gaan? En vind jij dat er strenger gehandhaafd moet worden? Hoe zou dat dan moeten? Praat mee op VROUW.nl.