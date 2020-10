Eva (49): Mijn toekomst ligt weer helemaal open

Ik ben bij vlagen intens verdrietig. Ik ben versgescheiden, woon in het voor mij onbekende Almere in een veel te dure, tijdelijke huurwoning en heb geen eigen bed, geen eigen bank en zeker geen vette bankrekening. Ik heb gefaald, als vrouw, als moeder, als echtgenote. Bijna 50 jaar oud, en ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Dit verhaaltje klopt van A tot Z. Toch herken ik mezelf er niet in. Dit is niet hoe ik in het leven sta. Weet je welke versie bij mij hoort?

Knoop

Ik heb in het afgelopen jaar een moeilijke knoop doorgehakt. Ik ben gaan staan voor wie ik ben en voor het geluk van mijn kind en van mezelf. Ik heb de mazzel gehad dat op precies het juiste moment een wildvreemde zijn huis te huur aanbood, zodat we in ieder geval voor een jaar een dak boven ons hoofd hebben. India en ik zijn gezond en we hebben het gezellig samen. We zijn weer met z’n tweetjes, net als vroeger. We ontdekken het prachtig groene Almere waar onze honden het ook fijn hebben en we hebben geboft met de leuke buurvrouw.

Ik heb de kans om weer helemaal opnieuw te beginnen, de toekomst ligt open. En hoewel ik nog veel verdriet te verwerken heb en de onzekerheid op het vlak van wonen me soms bij de keel grijpt, voel ik me sterk en kan ik weer genieten van het leven, dag voor dag. OMDAT ik al 49 ben. Been there, done that, bought the T-shirt. Het leven bestaat nu eenmaal uit ups en downs. Alles komt goed. Want dat komt het altijd. Gewoon blijven ademhalen.

Mijn kind

Ik vier mijn verjaardag dit jaar op mijn manier. Zonder groot feest - dat doen we volgend jaar wel. Vandaag wil ik een knuffel van mijn kind, lieve berichtjes van mijn vrienden en een taartje bij mijn cappuccino. Meer heb ik niet nodig om me jarig te voelen. Maak er een mooie dag van, mensen! Dat doe ik ook.