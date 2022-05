Deel 32: Hoezo ’out of my league’?

De top halen is moeilijk, aan de top blijven is een nog grotere uitdaging. Je weet dan ook dat je vertrouwen in daten hebt opgebouwd wanneer de vraag niet langer is ‘Kan ik hem krijgen?’ maar ‘Kan ik hem houden?’. Op dat punt ben ik inmiddels aanbeland. Het idee van ‘out of my league’ is een beetje weggeëbd. En geloof me, ik kom van ver. Van het leveltje knikkende knieën & zweetsnorren om precies te zijn.

Ik vond mezelf nooit uitzonderlijk knap, was lange tijd te bleu om mijn persoonlijkheid écht te laten shinen en ik plaatste iemand al (veel te) snel op een voetstuk. Het ging van: ‘Oh, je hebt een eigen modelabel?’ en deze voormalig muurbloem hing al op half elf. Nu kun je Leonardo Dicaprio himself zijn en ik zou nog steeds niet zo maar die ‘Never let go’ droppen.

Eeneiige eenling

Ja, de jaartjes in de singles scene hebben me gelukkig ook wat bijvangst opgeleverd. Zelfvertrouwen, een dikke middelvinger en het besef dat die ander ook maar gewoon een persoon is, ongeacht zijn lekkere looks, leuke vrienden en blitse baan of snelle wagen. Ik ben misschien geen Miss World, maar wel de beste mix van unieke eigenschappen in een beregezellig pakketje. Bovendien ben ik een eeneiige eenling en is er maar eentje van mij. Goed om te beseffen voor iedereen die spiegelangst heeft of last van zelfvertrouwen.

Pete en Kim

En anders kijk je gewoon naar Pete Davidson, Kim Kardashians nieuwe lover. Met zijn ongewassen geblondeerde haar, vintage hoodie en gescheurde spijkerbroeken-stijltje is de dertien jaar jongere comedian niet per se het schoolvoorbeeld van een Hollywood-hunk. Ook is-ie niet per se het meest bekend, extreem succesvol of het rijkst. Toch slaat hij de ene na de andere bekende schoonheid aan de haak en is hij momenteel dus Kanye’s aartsrivaal. Hoezo out of iemands league?

Iedereen is onzeker

Ik zie in Amsterdam overal stickers en graffiti met de boodschap ‘Iedereen is onzeker’ en de knapste supersterren (ik noem een Kendall Jenner, Selena Gomez en Bella Hadid) doen tegenwoordig een boekje open over anxiety en insecurity issues. Gevalletje: ‘We’re all messed up. Just pick your favorite train wreck & roll with it.’ Het is dankzij dit soort tegeltjeswijsheden dat ik er elke eerste ontmoeting weer blanco in ga. Ik zorg sowieso dat ik elk moment weg kan (tip: ga nooit meteen uit eten op je eerste date!). Elke uitkomst is prima en wat er ook gebeurt: ik heb weer nieuwe input voor mijn wekelijkse column (knipoog). En juist door die nonchalance nail ik elk eerste afspraakje.

Je eigen hype girl

Ik kom inmiddels ook wel met de meest originele date-planningen op de proppen en ben niet langer op mijn mondje gevallen. Op rendez-vous met mij is geen sollicitatie-uurtje, maar meteen buikpijn van het lachen tijdens slappe hak-op-de-takgesprekken. Voor mij geen episode ‘Help ik ga op een eerste date!’, maar beter een aflevering ‘Lang leve de liefde’.

Waar de één paniek heeft hoe hij/zij date één overleeft, voel ik vanaf het begin dat ik gebakken zit (of ik zoek de nooduitgang, zoals bij de catfish of de vader van drie). Ga je bijna met klotsende oksels naar je je Happn-match? Onzekerheid maakt alles kapot (Insecurity kills all that is beautiful, nog zo één). Dus wees je eigen hype girl, geef jezelf een flinke peptalk en gun jezelf een bevrijdende prik tegen het enge onzekerheidsvirus en met dat positieve vaccinatiepaspoort gaan alle dating-grenzen voor je open.