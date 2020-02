Ergens anders roken? Wat dacht je van niet roken?

Ik liep met mijn jongste zoon en echtgenoot door de stad. Op een muurtje zat een jongen van een jaar of 20. Hij stak een peuk op. Ik was ongeveer net zo oud toen ik mijn eerste sigaret aanstak. Inmiddels ben ik een ronde chemotherapie en bestralingen verder. „Weet je”, zei ik, „roken is echt heel slecht voor je.” Mijn gezinsleden zetten de pas d’r in, maar ik bleef staan. „Je krijgt er longkanker van”, zei ik. „En geloof me, ik weet waar ik over praat. Stoppen met roken is misschien zwaar; behandelingen tegen kanker zijn nog een heel stuk zwaarder.” Man en kind waren inmiddels uit het zicht verdwenen. Die doen liever of ze niet bij mij horen als ik als voormalig-roker-met-kanker ten strijde trek. Leven en laten leven, vooral niet mee bemoeien.

Vrije keuze?

Maar in Groningen vindt men ook dat je iemand best aan mag spreken op diens rookgedrag. Niet om iemand tot stoppen te bewegen, want -zo zegt men-, dat gaat je toch niet lukken. Maar wel om iemand erop te wijzen dat jij last hebt van zijn verslaving. De inititatiefnemers van de campagne ’Aarzel niet’ willen graag dat rokers en niet-rokers samen een goed gesprek beginnen om hun onderlinge verschillen op te lossen. Dat alles onder het motto van vrije keuze. Een peuk opsteken mag dan misschien in de ogen van de niet-roker oerstom zijn, de verslaafde kan het niet helpen dat hij nou eenmaal een onbedwingbare behoefte heeft aan een sigaret.

Uitvaartverzekering

Het moge duidelijk zijn: ik vind daar wat van. Opgegroeid in een familie van verstokte rokers waar tijdens feestjes glaasjes met sigaren en sigaretten op tafel stonden, is mij door schade en schande duidelijk geworden waar die vrije keuze toe kan leiden: een heel nare ziekte die je niemand toewenst. Tegen iemand op een terras zeggen: prima hoor, dat je rookt. Maar kan het ergens anders, want ik vind het stinken; ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. In mijn oren klinkt dat als: prima hoor, dat je rookt, al een uitvaartverzekering afgesloten?’.

Praat mee

Maar wat vind jij? Zou jij iemand durven vragen ergens anders te roken, ook al zit je buiten op een terras? Vind je juist dat roken eigenlijk verboden moet worden of ben je meer van leven en laten leven en iedereen moet zelf maar weten of hij of zij rookt of niet, zeker als dat buiten is aangezien het binnen ook al nergens meer mag? We zijn benieuwd naar jouw mening. Praat mee op onze Facebook-pagina!