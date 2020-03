Daghoroscoop 11 maart

VANDAAG JARIG

De planeet Mercurius die uw liefdeleven beïnvloedt heeft een wisselvallig karakter – het kan vriezen en dooien. Dat geldt ook voor u. U bent in de liefde variabel, hebt verschillende wensen en voorkeuren, waardoor u korte affaires beleeft of hebt beleefd. Vriendschap voert vaker de boventoon.

RAM

Een onverwacht inzicht in financiële zaken kan lucratief uitpakken. Bespreek uw ideeën met uw partner. Zit er niet mee als uw creativiteit wat sputtert; niet alles kan tegelijk functioneren. Wees wat royaler met het tonen van affectie.

STIER

Span u in om al wat niet is afgemaakt nu te beëindigen en doe dat zo goed mogelijk. Blijf uzelf als u kennismaakt met een nieuwkomer en schilder uzelf niet beter of slechter af dan u bent. U kunt indruk maken en een romance beginnen.

TWEELINGEN

Het nemen van een uitgekiend risico kan u in meer dan één opzicht succes brengen. Tart het geluk echter niet. Leer in de liefde om iemand totaal te vertrouwen, dan krijgt u tevens meer vertrouwen in uzelf.

KREEFT

U hebt alle reden om enthousiast en gelukkig te zijn; zaken beloven voorspoed. Er komen ideeën bij u op waarvan u nog jaren plezier zult hebben. Het zal lonend en prikkelend zijn ergens naartoe te gaan waar u niet eerder bent geweest.

LEEUW

Als u terugkijkt naar het verleden krijgt u inzicht in uw huidige situatie. Leer van de fouten die u maakte en tracht te voorkomen dat u anderen pijn doet. U komt graag zakelijk over, maar een aardiger presentatie komt prettiger over.

MAAGD

Uw carrière kan een prikkel krijgen door een nieuw contract of promotie. Ook kan er sprake zijn van een koerswijziging waaraan voordelen kleven. U hebt het te danken aan uw creativiteit. Kom dichter bij uw publiek.

WEEGSCHAAL

Uw praktische geest stelt u in staat een nieuwe uitdaging te aanvaarden. Misschien wordt het een studie, maar het leven zelf biedt ook kansen. Verdedig uw positie; in een debat kunt u goed scoren. Zet gedachten op papier.

SCHORPIOEN

U bent meer perfectionistisch dan anders waardoor routine tijdrovend kan worden. Vorm een team met iemand die over de kennis beschikt die u ontbreekt en die geduld opbrengt voor details. Dat geldt vooral voor schrijfwerk.

BOOGSCHUTTER

Zet nu die verandering door waarover u al lang nadenkt. Het tijdstip is gunstig voor elk begin en zeker als daarbij een partner betrokken is. Gesprekken over geld zullen goed verlopen. Zorg dat u er goed uitziet als u uitgaat.

STEENBOK

Sta vroeg op en begin meteen met uw werk. Meerderen zullen uw inzet waarderen. Een verandering in uw routine lijkt noodzakelijk. Maak af wat onafgemaakt bleef liggen, dat levert zowel een schoonbureau op als een schoon geweten.

WATERMAN

U bent praktisch en actief en kunt iets bedenken om van uw huis uit geld mee te verdienen. Misschien start u een bed+ breakfast of een winkeltje in een garage. U hebt er nu de moed voor. Volg uw intuïtie op liefdesgebied.

VISSEN

Controleer uw verzekeringsportefeuille of alles wat u bezit toereikend gedekt is. Dat geldt ook voor uw pensioenregeling en hypotheek. Speel in op een beleggingstip of andere informatie. Doe uw huiswerk voor u een groot besluit neemt.