Wat doet stress met je brein?

Wat doet stress met je lichaam?

Stress is een natuurlijke reactie die het lichaam nodig heeft om te functioneren. Sitskoorn: „Bij stress door gevaar of angst krijgen de bijnieren een seintje van de hersenen om adrenaline en cortisol aan te maken. Je bloeddruk, hartslag en ademhaling gaan omhoog en je lichamelijke, cognitieve en emotionele vaardigheden worden op scherp gezet. Deze stressreactie in ons lichaam zorgde er vroeger voor dat we beter beschermd waren tegen een aanval van een dier of stam. Tegenwoordig voelen we continu psychologische gevaren. Heb ik me goed voorbereid voor de presentatie? Ben ik daarna wel op tijd om de kinderen van de crèche te halen? En welke outfit moet ik aan naar dat belangrijke event? Dit zorgt er voor dat we heel vaak een stressreactie hebben.”

Is stress (on)gezond?

Ons interne-stresssysteem zorgt ervoor dat we in staat zijn om goed te functioneren als we bang zijn of in zeer onverwachte situaties toch moeten presteren. Stress is op zekere hoogte dus gezond, maar door onze huidige maatschappij ligt chronische stress op de loer. „Je kunt niet wegrennen van een overvolle planning of een veeleisende baas. Een beetje cortisol kan geen kwaad, maar er zijn gebieden in je hersenen, zoals de hippocampus die steeds slechter werken wanneer ze veelvoudig aan stress worden blootgesteld. Je schiet eerder uit je slof, slaapt minder goed en je stemming wordt minder. Ook de prefrontale hersenschors, het gebied bij de ogen en het achterhoofd, wordt aangetast bij te veel stress. In het begin zal het ervoor zorgen dat je beter kunt plannen en snel kunt reageren, maar bij te veel stress zal ook dit gebied beschadigen. Tot slot gaan de amygdala, de amandelvormige hersengebiedjes, juist harder werken, waardoor je eerder angstig wordt. Al deze veranderingen in de hersenen zorgen ervoor dat je minder goed met stress omgaat, waardoor je in een neerwaartse spiraal terecht komt. Ook kan het gevolgen hebben op de lange termijn, omdat je hersenen gevoeliger worden voor mentale, maar ook fysieke ziektes, zoals kanker, depressie en dementie.”

Welke verschillende soorten stress zijn er?

Er zijn verschillende vormen van stress, zoals lange- en korte-termijnstress. „Korte-termijnstress pept je op voor een event, huwelijk, verjaardag of marathon. Deze stress is af en toe goed en houdt je hersenen fit. Het zorgt ervoor dat je alert en gemotiveerd bent. Deze vorm van stress is voorspelbaar en controleerbaar. Je kunt op deze situaties goed voorbereiden, waardoor je beter met de stress leert omgaan.”

„Lange-termijnstress is complexer en veel schadelijker. Deze vorm van stress wordt veroorzaakt door armoede en oorlog en is niet makkelijk te regulieren. Je hebt er minder grip op en dat verhoogt de stress”, aldus Sitskoorn.

Hoe kun je stress verminderen?

Sitskoorn heeft zelf het effectprogramma ontwikkeld dat erop is gericht om je prefrontale hersenschots beter te laten werken. Het is te lezen in haar boek IK² - De beste versie van jezelf, maar hieronder zijn ook een aantal van deze praktische tips te vinden.