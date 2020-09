Pamela: Als ik op hete kolen kan lopen, kan ik alles!

Pamela Westerwaal Ⓒ Fotografie CORNÉ VAN DER STELT

Zo groen mogelijk leven, je hoort het steeds vaker. Vegetarisch eten, duurzame kleding kopen, niet meer vliegen… Wij spraken vrouwen die deze leefstijl omarmen, al is één van hen inmiddels toch weer ’ontgroend’. In dit derde en laatste deel: Pamela Westerwaal (35). Zij is gescheiden moeder van drie kinderen (10, 8 en 6) en werkt als counselor bij het verwerken van trauma’s. Ze doet aan earthing: letterlijk ’aarden’ door op blote voeten te lopen.