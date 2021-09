’Op spiritueel-achtig narcisme ben ik heel kritisch’

Mezelf uitspreken…

„Deed ik op de middelbare school al, ik zat in debatclubjes. Van huis uit heb ik meegekregen dat het belangrijk is om met nieuws bezig te zijn, en we keken van jongs af aan al naar opinieprogramma’s. Ik merk dat het onder millennials populair is om geen kranten te lezen of tv te kijken. Daar heb ik moeite mee, vanuit mijn opvoeding is het gênant om niet geëngageerd te zijn. Ik vind het ook je plicht om met de wereld om je heen bezig te zijn en niet alleen maar met jezelf.”

Met het label opiniemaker…

„Heb ik moeite. Het voelt goedkoop, alsof je alleen maar je mening te verkopen hebt. Ik zie mijn columns als een verlengde van de journalistiek. Ik wil niet uit zo’n kaartenbak worden getrokken van: we hebben nog een mening nodig. Mensen zeggen weleens: ’Jij bent altijd heel uitgesproken.’ Maar ik snap het niet als mensen geen opvattingen hebben over onderwerpen die belangrijk zijn.”

Ik deins er niet voor terug…

„Om politici aan te pakken. Ik zal niet zomaar een willekeurig iemand affikken en het persoonlijk maken, want ik wil niet per se dat iemand zich rot voelt. Maar iemand met macht, zoals Hugo de Jonge, die moet je wel hard aanpakken op zijn acties. Ik geloof niet dat hij wakker ligt van een column die ik schrijf. Ook op spiritueel-achtig narcisme van influencers en BN’ers, zoals Doutzen Kroes, ben ik heel kritisch. Ik kan er slecht tegen dat je met zoveel volgers zo ongeïnformeerd iets roept. Alles op gevoel en met halve wetenschap ontkennen, dat vind ik superkwalijk. Als ik zulke onzin lees, ga ik daar fel tegenin.”

Heftige reacties…

„Krijg ik weleens, maar daar wil ik niet te veel mee bezig zijn. Ik besef dat het zich vooral online afspeelt, dat is toch iets anders dan op straat of bij je huis bedreigd worden. Een aantal groepen online is heel militant: extreemrechts, extreemlinks en de aanhangers van DENK. Ook de moedermaffia kan behoorlijk tekeergaan als je bijvoorbeeld schrijft over parttime werkende vrouwen. Beledigingen worden snel persoonlijk. Ben je joods, dan wordt het soms antisemitisch van toon. Ben je vrouw, dan noemen ze je een hoer. Vaak zit er een seksistische of denigrerende ondertoon bij. Zo van: vrouwtje, wat weet jij nou.”

Mensen blokkeren…

„Doe ik zonder moeite als ze schelden of onwaarheden vertellen. Zeker de types die in de hoek van de complottheorieën zitten. Ik heb niet het idee dat ik met hen een zinvolle discussie kan aangaan, dat is tijdverspilling. Nu geloof ik dat andere columnisten veel meer last van haatberichten hebben dan ik. De leuke reacties overheersen gelukkig nog steeds. Ik heb nu anderhalf jaar een column en merk dat ik een groep om me heen heb gebouwd die me actief volgt en regelmatig berichten stuurt. Het is leuk om te zien dat je invloed kunt uitoefenen op hoe mensen naar iets kijken. Het is niet zo dat ik de algehele opinie verander, maar ik kan wel wat bijdragen. Ik zou graag een boek schrijven, om een onderwerp waar ik een sterke opvatting over heb nog verder te kunnen uitdiepen. Ik zou graag een grotere bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. En wat is een millennial nou nog zonder een boek?”

