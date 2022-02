’Glazed donut skin: meedoen aan die trend of niet?’

„Laat ik heel eerlijk zijn: als jongere kom je hiermee misschien nog wel weg, met een gladde huid en amper rimpels, maar als je op leeftijd met zo’n glanzend, vettig gezicht de deur uitgaat, staat het toch een beetje raar. Je slaat dan wel de plank mis, want deze ’glimworm look’ is niet voor iedereen weggelegd.

Een matte look is als je de deur uitgaat toch een wat frisser uiterlijk dan een ’bezweet ogend hoofd’. Natuurlijk is het een goed idee om in de nacht een rijke, voedende nachtcrème te gebruiken die vervolgens goed kan intrekken. Ook een stevig crèmemasker is een aanrader, want die laat je gewoon gedurende de nacht zijn werk doen en je huid oogt als herboren de volgende dag.

Suikercoating

Hailey Bieber promoot echter haar beauty stappenplan onder de noemer ’glazed donut skincare’, waarbij ze aangeeft dat je huid na de behandelingen oogt als een net vers gemaakte donut met een flinke laag suikercoating.

Het 24-jarige model en actrice is natuurlijk wel het voorbeeld van iemand met een perfecte huid, dus geen wonder dat haar stappenplan interesse opwekt. Als ze het eenvoudig doet, gaat het als volgt: ze begint met een serum, daarna met een dagcrème en vervolgens nog een beetje olie erover. Onder het motto ’ongefilterd is het nieuwe perfect’ laat zij dit vervolgens ook volop zien in haar posts. Volgens haar en diverse kenners gaat dit dan ook de nieuwste beautytrend voor 2022 worden.

Zelf zeg ik: doe maar vooral thuis, maar liever niet daarmee de deur uit! Eigenlijk zie je er net zo uit als na een behandeling bij een schoonheidsspecialiste. De huid is volop gevoed, want ook daar krijg je ’meerdere lagen’ huidverzorging achter elkaar. Maar hier wordt wel de tijd voor genomen, een masker moet goed in kunnen werken, een peeling laat de losse huidschilfers verdwijnen (en maakt dus lekker glad) en alle andere voedende producten moeten ook de kans krijgen om in te kunnen werken.

Donut

Wil je de glazed donut-behandeling toch een keer proberen? Hailey gaat als volgt te werk. Haal je make-up eraf met een cleanser op oliebasis (en gebruik nooit wegwerp schoonmaakdoekjes), gevolgd door een hydraterende cleanser om de restjes te verwijderen. Dep de huid droog met een vochtige washand na het wassen, in plaats van met een handdoek te wrijven.

Gebruik dan een peptide serum, laat het goed intrekken en vervolg met een volle crème die in de nacht goed kan intrekken. Oogcrème onder de ogen aanbrengen is ook een pré. En vergeet ook de lippen niet, een goede lipbalm is een echte must, lekker dik opsmeren dus. „Als ik niet als een donut in bed kan stappen, doe ik iets niet goed,” aldus Hailey.

De vraag is of manlief Justin dit ook zo’n goed idee vindt, want mannen zijn vaak niet echt fan van een ’geolied gezicht’, maar ontwaken met een frisse glow is natuurlijk ook wat waard.

Stapelen

Iedereen heeft haar eigen beautyfavorieten, maar bij het ’layeren’, oftewel stapelen van crèmes is het volgens de huidspecialisten wel van belang om bepaalde beauty-ingrediënten niet met elkaar te combineren. Producten op basis van siliconen, zoals foundations, passen niet zo goed bij een crème op basis van siliconen, dus hou hier rekening mee.

Ook als je bijvoorbeeld in de zomer een zonnebrandproduct aanbrengt over de bestaande crème moet je daar rekening mee houden! Wacht dan ook altijd even een paar minuten met het aanbrengen van eventuele make-up. Serums achter elkaar aanbrengen is ook geen aanrader, want deze producten hebben een hoge concentratie aan werkstoffen en dat kan huidirritatie veroorzaken.

Pas op met mixen

Producten met de toevoeging benzoylperoxide hebben een langere inwerkingstijd, dus laat die even intrekken. Soms kan de huid wel eens iets extra’s gebruiken, bijvoorbeeld na een winterse periode waarin de huid wat dof is geworden. Voeg dan een paar druppels van een booster toe aan je bestaande crème en je hebt een twee-in-een product!

Maar let op… Retinol, vitamine C en benzoylperoxide zijn stevige boosters en die zijn dus niet zo makkelijk met elkaar te combineren en kan irritatie van de huid veroorzaken als je gaat ’mixen’. Het beste is om met één ingrediënt tegelijkertijd te werken en zo de huid hieraan te laten wennen en het dan eventueel op te voeren naar twee ingrediënten.

Pilling

Een ander vervelend fenomeen is dat huidverzorgingsproducten op het gezicht kleine bolletjes vormen - dit heet ook wel ’pilling’. De emulsie wordt als het ware niet geabsorbeerd en blijft zodoende op de huid achter. De reden kan zijn dat je te veel crème hebt gebruikt of een te zware crème, die niet voldoende in de huid trekt. De oplossing is dan dus minder gebruiken en ook een lichtere variant.

Te snel een volgende laag aanbrengen kan ook het pillen veroorzaken, bijvoorbeeld als je haast hebt. Geen goed idee dus, neem altijd de tijd om de lagen crème achter elkaar aan te brengen. De huid exfoliëren of scrubben is ook belangrijk, want op die manier verwijder je dode huidcellen en heb je een egale, gladde huid.”

