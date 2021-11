Weekhoroscoop 46 - Je libido stijgt met de dag, Tweelingen

Ram

Liefde: Het maakt je eigenlijk niet zoveel uit wat je partner ervan vindt. Je hebt iets in je hoofd en dit gaat er niet meer uit. Tien tegen één dat je je plannen ook daadwerkelijk doorzet.

Financiën: Een belangrijke verandering in je financiën doet zich voor en wel in positieve zin. Je gaat anders om met je budget en verdient op nieuwe manieren je geld.

Werk: Je gaat nogal impulsief te werk maar omdat je momenteel blaakt van het zelfvertrouwen is je kans op succes ook heel groot. Onverwachte voorstellen of uitnodigingen zullen goed voor je uitpakken.

Persoonlijk: De enige die jou onzeker of nerveus maakt ben je zelf. Dit is totaal onnodig, je hebt alles prima onder controle.

Stier

Liefde: Je denkt teveel over de dingen na waardoor je de neiging hebt op elke slak zout te leggen. Je geliefde is zich van geen kwaad bewust, probeer je meer te focussen op zijn of haar goede eigenschappen.

Financiën: Een kleine tegenslag is te verwachten. Gelukkig kom je deze domper ook snel weer te boven. Het is gewoon even vervelend, niets meer, niets minder.

Werk: Hoewel het werk je prima afgaat en het je weinig moeite kost om alles in goede banen te leiden zou je wel graag wat meer waardering krijgen. Helaas zit dit er niet in deze week. Trek het je niet aan, geen bericht, goed bericht.

Persoonlijk: Wie zit er nu te wachten op jouw ideeën of voorstellen? Nou Stier, dat zou je nog wel eens kunnen verbazen!

Tweelingen

Liefde: Je libido stijgt met de dag waardoor er meerdere gezellige uurtjes met je partner op het programma staan. De vonken spatten eraf!

Financiën: Je hebt momenteel weinig nodig. Zonder dat je er echt je best voor doet bespaar je meer geld dan je van plan was.

Werk: Dankzij je scherpe blik ontdek je snel wat er niet klopt en filter je razendsnel (andermans) fouten uit het werk. Je oog voor detail zorgt er ook voor dat je over de kleinste dingen de beste grappen maakt, je collega’s liggen dubbel om jou.

Persoonlijk: Het is de hoogste tijd om bepaalde dingen los te laten. Of het nu om een situatie gaat of een persoon, sluit dit hoofdstuk af en ga door met je leven.

Kreeft

Liefde: Samen genieten is wat je nu vooral belangrijk vindt. Samen mooie, nieuwe herinneringen maken en mooie momenten verzamelen. Deze week kun je er weer een aantal aan je lijstje toevoegen.

Financiën: Ondanks extra kosten lukt het je prima om rond te komen. Met een extra beetje creativiteit in de keuken maak je voor weinig een heerlijke maaltijd.

Werk: Hoewel je je standvastig en zelfs een beetje eigenwijs kunt opstellen ben je ook wel weer meegaand wanneer één van je collega’s je om een gunst vraagt of hulp nodig heeft.

Persoonlijk: Als niemand jouw wensen kan vervullen moet je het zelf maar doen.

Leeuw

Liefde: Jaloezie en koppigheid zijn jou niet vreemd deze week. Wees flexibel en maak je niet overal druk om, go with the flow. Je kunt nu eenmaal niet alles en iedereen naar je hand zetten en eigenlijk moet je dit ook helemaal niet willen.

Financiën: Dit is een goed moment om jezelf nieuwe financiële doelen te stellen. Wat wil je bereiken en wanneer? Als je je wensen realistisch houdt en een beetje creatief durft te denken is er veel mogelijk.

Werk: Het kost je moeite om dingen te doen tegen je zin. Ook vind je het lastig om aardig te doen tegen iemand die je eigenlijk helemaal niet zo aardig vindt. Soms is werken ook een rol spelen, maak gebruik van je talenten op dit gebied.

Persoonlijk: Eet of drink iets wat je echt lekker vindt en geniet er ook van. Calorieënbom? Lekker belangrijk. Dit is het moment van korte termijn genot. Morgen ga je weer voor lange termijn succes.

Maagd

Liefde: Je wilt graag iets nieuws ondernemen met je geliefde. Eten bestellen bij een nieuwe bezorglocatie, een nieuw restaurant uitproberen, naar een plek gaan waar jullie nog niet eerder zijn geweest. Gewoon weer eens iets anders, leuk!

Financiën: Financieel sta je er goed voor. Het enige gevaar is dat je hierdoor minder voorzichtig bent met je uitgaven waardoor je ongemerkt toch iets koopt wat eigenlijk boven je budget is.

Werk: Je kunt prima situaties inschatten waardoor je exact op het juiste moment en op de juiste manier weet te handelen. Je alertheid zou wel eens een heel vervelende situatie kunnen voorkomen.

Persoonlijk: Angst is altijd een slechte raadgever. En vaak een leugenaar ook. Zeg eens eerlijk, hoe groot is de kans dat je angst werkelijkheid wordt?

Weegschaal

Liefde: Je komt je partner graag tegemoet in zijn of haar wensen. Als er iets is waar jij je geliefde mee kunt helpen doe je dit met alle plezier. Zelfs als het niet jouw keuze is doe je met liefde een stapje opzij.

Financiën: Je ontdekt een manier waarop je handiger overzicht houdt in verband met je inkomsten en uitgaven. Zo wordt budgetteren zelfs nog leuk!

Werk: Je hebt totaal geen behoefte aan negativiteit op de werkvloer. Je zit op het puntje van je stoel om alles in de gaten te houden en (indien nodig) in te grijpen om de boel in goede banen te leiden.

Persoonlijk: Lach om jezelf. Juist als je chagrijnig bent, ben je op je grappigst. Kijk maar eens in de spiegel, wat een boos hoofd.

Schorpioen

Liefde: Je stelt je wat gereserveerd op naar je geliefde waardoor deze twijfels kan krijgen over jouw gevoelens voor hem of haar. Waarschijnlijk ben je gewoon wat afgeleid en druk met andere dingen en is er niets aan de hand.

Financiën: Je bent niet dol op geld uitgeven. Wellicht heb je je geld nog niet zo lang geleden flink laten rollen en is het nu tijd voor pas op de plaats. Helemaal prima, zo is binnenkort alles weer netjes in balans.

Werk: Je bent als eerste aanwezig en vertrekt als laatste. Er is veel te doen en je wilt beslist op schema blijven. Ook al ben je moe of voel je je niet zo lekker, je gaat door tot alles klaar is.

Persoonlijk: Durf je wat kwetsbaarder op te stellen. Van wie moet je toch altijd zo op je tanden bijten?

Boogschutter

Liefde: Verhuisplannen, reisplannen, plannen om het samen wat rustiger aan te doen qua werk, het is een heerlijke week om gezellig onder het genot van een kopje thee of koffie van alles met je geliefde bespreken.

Financiën: Je vindt het fijn om te laten zien dat het goed met je gaat en mag graag een beetje pronken met wat je hebt bereikt. Je kunt zeker trots zijn op jezelf, maar waak er wel voor dat je niet naast je mooie schoenen gaat lopen.

Werk: Je bent wat rusteloos en hebt moeite met je concentratie waardoor je de meer ingewikkelde klussen beter kunt uitstellen tot je er wel weer het geduld voor hebt.

Persoonlijk: Het is nu beter om de dingen niet te forceren. Kijk wat er vanzelf naar je toe komt en omarm het.

Steenbok

Liefde: Als je niets verwacht word je ook niet teleurgesteld. Als je iets graag wilt vraag er dan gerust om. Natuurlijk is het leuk om je te laten verrassen, maar je partner denkt hier gewoon even niet aan.

Financiën: Je financiën zitten nog steeds in de lift. Meer inkomsten, minder kosten. Je houdt zelfs geld over om iets moois te kopen voor in of om je huis.

Werk: Je overtuigingskracht is enorm deze week, dus als er iets is wat je graag gedaan zou krijgen is nu het moment om hiervoor actie te ondernemen.

Persoonlijk: Je bent absoluut op de goede weg, laat je niet weerhouden door mensen met een andere mening, het gaat erom wat jóu blij maakt.

Waterman

Liefde: In de slaapkamer kom je creatief en origineel uit de hoek. Hoewel je partner dit wel van jou gewend is weet je hem deze week toch weer te verrassen met iets anders dan anders.

Financiën: Een idee om meer geld te verdienen heeft grote kans van slagen, zeker als je een minder voor de hand liggende weg durft te bewandelen.

Werk: Men is het niet met je eens maar je houdt voet bij stuk. Prima, er is geen enkele reden waarom je je naar een ander zou moeten plooien. Ook in het uitvoeren van je werk ben je op de juiste manier vasthoudend.

Persoonlijk: Maak handig gebruik van je populariteit, mensen willen je graag helpen.

Vissen

Liefde: Ook al is je geliefde wat kribbig of zelfs onredelijk, je haalt je schouders erover op. Wat maakt het ook allemaal uit, je kunt je overal wel druk om maken. Hoe kalmer jij blijft, hoe eerder de bui overdrijft.

Financiën: Je hebt een extraatje verdiend en wilt dit graag besteden aan iets leuks voor je naasten. Hoewel je nog wel het één en ander op je verlanglijstje hebt staan maak je nu liever je dierbaren blij.

Werk: Je vindt het allemaal wel even gesneden koek. Je doet wat er van je verwacht wordt, maar echt gedreven ben je niet. Is het al vijf uur?

Persoonlijk: Zorg voor een betere nachtrust. Zeker als overdag je ogen dichtvallen is dit een teken aan de wand.