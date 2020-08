Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Astrid (47). Haar man Kees (59) is, zoals ze het zelf omschrijft, al echt een oude man om te zien. ’Dat is best heel snel gegaan. Grijs, kalend, wat dikker… Zijn lichaam windt me gewoon niet meer op.’