Renske (32) werd na tien jaar weer natuurlijk ongesteld en was meteen zwanger

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ik zou niet weten hoe ik me zou voelen als ik 50 ben, maar voor nu voel ik mij superfit en heel gelukkig. Ik voel me goed en dan maakt leeftijd niet meer zoveel uit. In het verleden was ik veel meer met mijn leeftijd bezig. Ik vroeg mijzelf constant af hoe mijn leven eruit zou zijn als ik eenmaal de 30 of 50 zou zijn gepasseerd. Inmiddels heb ik dit gevoel gelukkig los kunnen laten.”

Waar kwam dit gevoel vandaan?

„Ik denk dat deze gevoelens er vooral waren omdat ik niet durfde te dromen of fantaseren over de toekomst vanwege mijn lichamelijke klachten. Ik heb Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS), waardoor een natuurlijke zwangerschap voor mij niet vanzelfsprekend is. Mijn menstruatie is altijd heel onregelmatig geweest en toen ik eenmaal stopte met de anticonceptie bleef mijn menstruatie helemaal uit. Van mijn eerste dochtertje Indiana ben ik zwanger geworden door hormoonbehandelingen. Toch bleef ik me altijd afvragen wat ik zelf kon doen om mijn hormonen in balans te krijgen. Ik ben mij hierin gaan verdiepen en ben de bevindingen ook op mezelf gaan toepassen. Uiteindelijk werd ik hierdoor na tien jaar voor het eerst op een natuurlijk manier ongesteld en de maand daarop was ik zwanger van ons tweede kind.”

Heb je een beautygeheim?

„Veel water drinken en vers eten. Het is bijna onmogelijk om volledig biologisch te eten, maar ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen. Zo koop ik enkel biologische groente en fruit. Ik vind het ook heel belangrijk dat ik weet wat ik op mijn huid smeer. Ik smeer bijvoorbeeld niets op mijn gezicht wat ik niet in mijn mond zou stoppen en gebruik zoveel mogelijk pure producten zonder extra toevoegingen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Mensen schatten mij altijd wel rond de dertig. Heel af en toe wordt er nog weleens naar mijn ID gevraagd als ik alcohol haal in de supermarkt, maar over het algemeen word ik wel op de juiste leeftijd geschat.”

Wat vind jij mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen. Eigenlijk vind ik dit bij iedereen de mooiste fysieke eigenschap. Als je iemand in de ogen kijkt, weet je vaak precies wat er in iemand omgaat. Ik weet dat ik op het goede pad zit, als ik zie dat mijn ogen helder zijn. Ogen zijn toch echt de spiegel van de ziel.”

Wat vind je het minst mooi aan jezelf?

„Vroeger kon ik een hele lijst opnoemen, maar nu ben ik vooral dankbaar voor mijn eigen lichaam. Ik ben eindelijk op een natuurlijk manier zwanger geworden en daardoor ben ik dingen ook meer in perspectief gaan zien. Mijn lichaam werkt goed, dus waarom zou ik mij focussen op mijn uiterlijk? Ik ben trots op mijn lichaam en wil het niet te niet doen door negatieve eigenschappen te benoemen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ook mijn ogen. Ik heb een open uitstraling en ben daardoor makkelijk te benaderen. Ik probeer niet te oordelen over anderen en dat straal ik blijkbaar uit. Natuurlijk oordeelt iedereen weleens in een split second, maar ik probeer hier geen conclusies uit te trekken.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Met mijn vriendinnen schrijf ik elke vijf jaar op een servetje waar wij over vijf jaar hopen te staan. Toevallig kwam ik dit servetje van de week weer tegen en je kon goed zien dat wij ongeveer 80 procent van onze doelen hebben bereikt. Dat maakt mij ontzettend trots! Mijn vriend en ik hebben elkaar ontmoet in Zuid-Afrika en wij hebben altijd de droom gehad om daarnaartoe te emigreren. In mijn hoofd zouden we dan het land door touren met een jongetje en meisje op de achterbank van onze Jeep. Drie jaar geleden leek deze droom door mijn PCOS onhaalbaar, maar nu zou het misschien werkelijkheid kunnen worden.”

Wat houdt jou jong?

„In het moment leven en niet alleen de gebaande paden afgaan. Ik probeer mijn leven niet te veel te plannen en houd van spontane tripjes of activiteiten. Van dag tot dag leven en de gedachte dat alles mogelijk is, houdt mij jong.”

Heb je een levensles?

„Leef in het hier en nu en laat je niet beperken door anderen. Je hebt maar één leven. Blijf je ambities en dromen niet vooruitschuiven, omdat je denkt dat het onmogelijk is. Durf te dromen en te doen!”

