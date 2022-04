Foute liefdes: ’Ik stalkte een half jaar lang een collega die ik heel leuk vond’

Premium Het beste van De Telegraaf

„Mijn ex loog vaak om onder afspraken uit te komen, omdat hij liever series wilde bingewatchen.” Ⓒ Getty Images

Er wordt heel wat mis geschoten in de jacht naar liefde. In de nieuwste VROUW Glossy bundelden we de verhalen over verrukkelijke verkeerde mannen, verboden vruchten en gebroken harten.