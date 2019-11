Wat als je ex een emigratie verhindert?

Hoewel Angelina en Brad sinds afgelopen april eindelijk officieel gescheiden zijn, blijft het discussiepunt de zorg om hun zes kinderen. In een interview met Harper’s Bazaar laat Angelina weten dat zij graag naar het buitenland zou willen verhuizen met de kinderen, maar dat dat niet mogelijk is vanwege Brad, die als vader natuurlijk ook rechten heeft.

Schikken

„Ja, ik zou graag in het buitenland willen leven en ga dat ook zeker doen zodra al mijn kinderen - Maddox (18), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) en de tweeling Knox en Vivienne (11) - minimaal 18 jaar zijn. Maar voor nu moet ik me schikken naar de plek waar hun vader wil wonen (Los Angeles, red.)”, aldus Angie.

Zelf zou ik dolgraag met mijn vriend (niet de vader van mijn kinderen) in het buitenland gaan wonen. Mijn vriend heeft volwassen kinderen en als het aan hem lag, waren we gisteren al vertrokken naar een land waar de huizen goedkoper zijn en het klimaat lekkerder is. We zijn fan van het tv-programma Droomhuis gezocht en het lijkt me het einde om op een buitenlandse bestemming ons droomhuis te vinden.

Doelen

Het is dat ik de boot afhoud: mijn kinderen van 17 en 12 gaan nog naar de middelbare school en hebben hun hele leven hier. We hebben nu afgesproken dat we in ieder geval wachten tot mijn jongste klaar is met de middelbare school.

Dus - net als Angelina - nog minimaal een jaartje of zes te gaan. Ik kan niet wachten! Mijn droomhuis in het buitenland blijft dus nog even een droom. Maar wel een mooie! Ik heb weleens gelezen dat het als stel goed is om samen ’doelen’ te hebben. Nou die hebben we zeker!

