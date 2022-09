Dagboek van een minnares deel 359: ’Hij maakt me gek met zijn vingers’

Verhalen achter het nieuws

Debbie (37): ’Toen Joël door vroeggeboorte overleed, stond ons huishouden op z’n kop’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we grafisch interieurontwerper Debbie Aitatus (37). Samen met haar vrouw Ursina (35), medewerkster op een middelbare school, heef...